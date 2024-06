T20 World Cup 2024 में Virat Kohli के बल्ले से कब आएगी धमाकेदार पारी? इस दिग्गज ने बता दिया

Team India Schedule in T20 World Cup 2024 Super 8: टीम इंडिया टी20 विश्व कप 2024 के सुपर-8 में पहुंच चुकी है, लेकिन विराट कोहली (Virat Kohli) टूर्नामेंट में अब तक अपने अंदाज में बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं। इस बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर ने कहा कि विराट कोहली जल्द ही एक अच्छी पारी खेलेंगे। भारतीय टीम को सुपर 8 में पहला मुकाबला 20 जून को अफगानिस्तान (IND vs AFG in Super 8) से खेलना है तो 24 जून को ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS in Super 8) से मुकाबला होगा। 22 जून को टीम इंडिया बांग्लादेश (IND vs BAN T20I) का सामना कर सकती है। हालांकि बांग्लादेश अभी तक सुपर 8 का टिकट हासिल नहीं कर पाया है लेकिन उम्मीद है कि वह अगले दौर में पहुंच जाएंगे।