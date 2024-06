IND vs CAN Weather Report: भारत के सामने कनाडा की चुनौती, जानें बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो सुपर 8 पर क्या पड़ेगा असर

IND vs CAN Weather Forecast: भारतीय टीम अपने ग्रुप A के आखिरी मुकाबले में 15 जून को फ्लोरिडा में कनाडा का सामना करेगी लेकिन मौसम की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मैच रद्द हो सकता है। जानें सुपर 8 पर क्या पड़ेगा असर।

IND vs CAN T20 World Cup 2024: भारत और कनाडा (India vs Canada) के बीच फ्लोरिडा में टी20 विश्व कप के ग्रुप-ए का मुकाबला खेला जाना है। हालांकि, इस मैच पर भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। टूर्नामेंट में आत्मविश्वास से लबरेज भारत शनिवार को सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड पर टी20 विश्व कप 2024 के अपने अंतिम ग्रुप ‘ए’ मैच में कनाडा का सामना करेगा, जहां उसका लक्ष्य लगातार चौथी जीत दर्ज करना होगा। इस मैच को भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स, डीडी स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पर लाइव देख सकते हैं।