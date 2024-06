T20 World Cup 2024: आज 15 गेंदबाज कर सकते हैं बॉलिंग, बल्लेबाजों की भी होगी चांदी, जानें वॉर्म-अप मैच का अनोखा नियम

T20 World Cup 2024 का आगाज करने के पहले भारतीय टीम आज बांग्लादेश के साथ इकलौता अभ्यास मैच खेलेगी, जिसके नियम जानने के बाद मैच देखने के लिए आप और रोमांचित हो जाएंगे।

नई दिल्ली•Jun 01, 2024 / 02:43 pm• Vivek Kumar Singh

IND vs BAN, Warm-up Match: भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) रोहित शर्मा की अगुवाई में क्रिकेट से सबसे छोटे फॉर्मेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट (T20 World Cup 2024) खेलने अमेरिका पहुंच चुकी है, जिसके मुकाबले वेस्टइंडीज में भी खेले जाएंगे। इस महाकुंभ में अपने अभियान का आगाज करने से पहले रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एंड कंपनी बांग्लादेश के साथ वॉर्म अप (IND vs BAN Warm Up Match) मैच खेलेगी, जो आज नसाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Nassau County International Cricket Stadium) में खेला जाएगा। इस मैच को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स पर देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग (IND vs BAN Live Streaming) के लिए आपको हॉटस्टार ऐप डाउनलोड करना होगा।