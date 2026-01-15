T20 World Cup 2026: पाकिस्तानी मूल के इन छह क्रिकेटर्स को नहीं मिला अबतक भारत का वीजा, क्रिकेट जगत में मचा बवाल

अमेरिकी टीम के पाकिस्तानी मूल के चार खिलाड़ी पेसर अली खान, शायन जहांगीर, मोहम्मद मोहसिन और एहसान आदिल, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अली खान ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को एक वीडियो मैसेज में कहा, "हां, यह सच है कि तीन पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ियों को भारतीय वीजा नहीं मिला है, जिसका मतलब है कि हम टी20 विश्व कप में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।" हालांकि बाद में यूएसए क्रिकेट ने स्पष्ट किया कि वीजा 'डिनाइड' नहीं, बल्कि 'डिले' हुआ है, और आईसीसी इसे सुलझाने में मदद कर रहा है। ये चारों खिलाड़ी यूएस टीम के 20 सदस्यीय संभावित स्क्वॉड में शामिल हैं और यूएसए का पहला मैच भारत के खिलाफ मुंबई में 7 फरवरी को है।