पाकिस्तान ने दी T20 वर्ल्डकप से बाहर होने की धमकी, PCB चेयरमैन नकवी ने बताया क्या है प्लान

एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी। (फोटो सोर्स: IANS)
ICC Men's T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत की तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे इस वर्ल्ड कप को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले आईसीसी ने बांग्लादेश की शर्तों और मांगों को खारिज कर दिया, जिससे उनके टूर्नामेंट में खेलने की संभावनाएं न के बराबर बची हैं। उसके बाद अब पाकिस्तान ने वर्ल्डकप से बाहर होने की धमकी देनी शुरू कर दी है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह बातें कहीं। नक़वी ने आईसीसी के फैसले की आलोचना तो की ही, साथ ही उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ जो कुछ भी हुआ, वह गलत है। उन्होंने कहा, “मैंने आईसीसी की बोर्ड मीटिंग के दौरान भी कहा था कि आप डबल स्टैंडर्ड नहीं रख सकते। एक मुल्क के लिए आप अलग फैसला ले रहे हैं और दूसरे मुल्क के लिए अलग। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। वह एक बड़ा हितधारक है। कोई भी देश किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए।”
इसके बाद नक़वी ने कहा कि बांग्लादेश को हाइब्रिड मॉडल पर खिलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “अगर पाकिस्तान के साथ भारत के मामले में हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया, तो वही बांग्लादेश के साथ भी होना चाहिए। अगर इसी तरह का बर्ताव आईसीसी ने जारी रखा, तो पाकिस्तान भी फैसला लेगा। एक बार फैसला सामने आने दीजिए, हमारे पास एबीसीडी प्लान है।”
