पाकिस्तान ने दी T20 वर्ल्डकप से बाहर होने की धमकी, PCB चेयरमैन नकवी ने बताया क्या है प्लान

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह बातें कहीं। नक़वी ने आईसीसी के फैसले की आलोचना तो की ही, साथ ही उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ जो कुछ भी हुआ, वह गलत है। उन्होंने कहा, “मैंने आईसीसी की बोर्ड मीटिंग के दौरान भी कहा था कि आप डबल स्टैंडर्ड नहीं रख सकते। एक मुल्क के लिए आप अलग फैसला ले रहे हैं और दूसरे मुल्क के लिए अलग। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। वह एक बड़ा हितधारक है। कोई भी देश किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए।”