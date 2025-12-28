T20 वर्ल्डकप की टीम में 1 भी बल्लेबाज नहीं, जिसका औसत-स्ट्राइक रेट जायसवाल से बेहतर हो, हैरान कर देंगे आंकड़े

ईशान किशन की तरह एक और बल्लेबाज है, जिसने घरेलू क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक शानदार प्रदर्शन किया है। यह खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल हैं, जिन्हें टीम में जगह नहीं मिली। आपको बता दें कि स्ट्राइक रेट और औसत के मामले में यशस्वी जायसवाल टीम के सभी बल्लेबाजों से आगे हैं। यशस्वी जायसवाल का टी20 इंटरनेशनल में औसत 36.15 और स्ट्राइक रेट 160 से ज्यादा का है। वहीं अभिषेक शर्मा का औसत करीब 35, सूर्यकुमार यादव का लगभग 35, संजू सैमसन का औसत 25 और ईशान किशन का औसत भी 25 के आसपास है। रिंकू सिंह का औसत 42 और तिलक वर्मा का औसत करीब 49 का है। हालांकि दोनों का स्ट्राइक रेट जायसवाल से कम हैं।