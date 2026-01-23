T20 World Cup Row: ‘बांग्लादेश क्रिकेट हो जाएगा खत्म’, टीम मीटिंग के बाद भी नहीं बदला फैसला, खिलाड़ियों ने जाहिर की नाराजगी

T20 World Cup Row: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले कई मुसीबतें आ खड़ी हुई है। इनमें बांग्लादेश का भारत में टूर्नामेंट खेलने से इनकार करना और आईसीसी का बांग्लादेश क्रिकेट को अल्टिमेटम देना एक अहम मुद्दा बन गया है। बांग्लादेश क्रिकेट इन दिनों मैदान के बाहर एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वर्ल्ड कप जैसे अहम टूर्नामेंट से जुड़े फैसलों ने खिलाड़ियों और प्रशासन के बीच दूरी को उजागर कर दिया है। हाल ही में हुई एक बैठक के बाद खिलाड़ियों को यह महसूस हुआ कि उनकी राय का कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है और यह पहले से तय निर्णयों में केवल औपचारिकता बनकर रह गई, जिससे टीम के भीतर निराशा और असंतोष बढ़ा है।