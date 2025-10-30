IND vs SA: गुवाहाटी में बदले हुए समय के साथ खेला जाएगा टेस्ट मैच, अब पहले सेशन के बाद लंच नहीं यह होगा

नए सेशन टाइमिंग के साथ खेला जाएगा गुवाहाटी टेस्ट (फोटो सोर्स: IANS)
India vs South Africa Test Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुक़ाबला 14 नवंबर से खेला जाएगा। यह मुक़ाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। वहीं इस सीरीज का दूसरा मुक़ाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट में टेस्ट के समय और सेशन में भारी बदलाव किए गए हैं। यह अब पारंपरिक क्रम की वजाए बदले हुए क्रम में खेला जाएगा।
टेस्ट क्रिकेट में पहली बार दिन में शुरू होने वाले मैच में पहले टी ब्रेक होगा और उसके बाद लंच ब्रेक होगा। इसका एक बड़ा कारण देश के पूर्वी हिस्से में सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी होना है। गुवाहाटी टेस्ट सुबह 9 बजे से शुरू होगा। पहला सेशन 9 से 11 बजे के बीच खेला जाएगा। इसके बाद 20 मिनट का टी ब्रेक होगा। 11.20 मिनट पर दूसरा सेशन शुरू होगा। यह दोपहर 1.20 तक चलेगा। इसके बाद 40 मिनट का लंच ब्रेक होगा और आखिरी सेशन 2 बजे से शुरू होगा जो 4 बजे तक चलेगा।
पहला सेशन: सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक
टी ब्रेक: 11:00 बजे से 11:20 बजे तक
दूसरा सेशन: 11:20 बजे से 1:20 बजे दोपहर तक
लंच ब्रेक: 1:20 बजे से 2:00 बजे दोपहर तक
तीसरा सेशन: 2:00 बजे से 4:00 बजे तक
बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, "गुवाहाटी में सूरज जल्दी डूब जाता है, इसलिए मैच की शुरुआत भी जल्दी करनी पड़ती है। इसी कारण हमने 'टी ब्रेक' का समय आगे कर दिया है ताकि मैदान पर थोड़ा ज्यादा खेल का समय मिल सके। यह पहली बार होगा जब हमने टी ब्रेक और लंच का क्रम बदला है।"
आमतौर पर भारत में टेस्ट मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होते हैं और पहला सेशन 11.30 तक चलता है। इसके बाद खिलाड़ियों को लगभग 40 मिनट का लंच ब्रेक दिया जाता है। 12.10 मिनट पर दूसरा सेशन शुरू होता है, जो 2.10 मिनट तक खत्म होता है। इसके बाद 20 मिनट का टी ब्रेक होता है। फिर तीसरा सेशन 2:30 से 4:30 बजे के बीच खेला जाता है।
मैच अधिकारियों के पास हर दिन के 90 ओवर पूरे करने के लिए अतिरिक्त आधा घंटे का समय देने का अधिकार होता है। दुनिया के अन्य देशों में टेस्ट मैचों का समय स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे इंग्लैंड में टेस्ट मैच आमतौर पर सुबह 11 बजे शुरू होते हैं, क्योंकि वहां गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। हालांकि, अधिकांश देश टेस्ट मैचों में पारंपरिक लंच और टी ब्रेक के क्रम का पालन करते हैं।
क्रिकेट साउथ अफ्रीका और बीसीसीआई दोनों बोर्ड ने इस मैच के लिए सत्र समय में बदलाव पर सहमति जताई है। बीसीसीआई पहले भी रणजी ट्रॉफी मैचों में सूरज के जल्दी डूबने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा परिवर्तन कर चुका है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग