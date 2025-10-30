IND vs SA: गुवाहाटी में बदले हुए समय के साथ खेला जाएगा टेस्ट मैच, अब पहले सेशन के बाद लंच नहीं यह होगा

टेस्ट क्रिकेट में पहली बार दिन में शुरू होने वाले मैच में पहले टी ब्रेक होगा और उसके बाद लंच ब्रेक होगा। इसका एक बड़ा कारण देश के पूर्वी हिस्से में सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी होना है। गुवाहाटी टेस्ट सुबह 9 बजे से शुरू होगा। पहला सेशन 9 से 11 बजे के बीच खेला जाएगा। इसके बाद 20 मिनट का टी ब्रेक होगा। 11.20 मिनट पर दूसरा सेशन शुरू होगा। यह दोपहर 1.20 तक चलेगा। इसके बाद 40 मिनट का लंच ब्रेक होगा और आखिरी सेशन 2 बजे से शुरू होगा जो 4 बजे तक चलेगा।