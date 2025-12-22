अक्षर पटेल से छिन गई कप्तानी? दिल्ली कैपिटल्स इस खिलाड़ी पर खेल सकती है दांव

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को दो दिन पहले ही आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम का उपकप्तान बनाया गया। उनसे पहले शुभमन गिल टी20 टीम के कप्तान थे, लेकिन शुभमन गिल को टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है, जिनकी जगह अब अक्षर पटेल को टी20 टीम का उपकप्तान बनाया गया है। हालांकि इसके बाद अक्षर पटेल को आईपीएल से बड़ा झटका लगने की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अक्षर पटेल को दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी से हटा दिया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि अब उनकी जगह केएल राहुल टीम की कमान संभालेंगे।