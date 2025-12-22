22 दिसंबर 2025,

सोमवार

क्रिकेट

अक्षर पटेल से छिन गई कप्तानी? दिल्ली कैपिटल्स इस खिलाड़ी पर खेल सकती है दांव

आईपीएल 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान को बदला जा सकता है। पिछले सीजन टीम प्लेऑफ्स में जगह बनाने से चूक गई थी और कप्तान अक्षर पटेल का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा था।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 22, 2025

KL Rahul axar patel

अक्षर पटेल (फोटो- IPL)

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को दो दिन पहले ही आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम का उपकप्तान बनाया गया। उनसे पहले शुभमन गिल टी20 टीम के कप्तान थे, लेकिन शुभमन गिल को टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है, जिनकी जगह अब अक्षर पटेल को टी20 टीम का उपकप्तान बनाया गया है। हालांकि इसके बाद अक्षर पटेल को आईपीएल से बड़ा झटका लगने की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अक्षर पटेल को दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी से हटा दिया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि अब उनकी जगह केएल राहुल टीम की कमान संभालेंगे।

प्लेऑफ्स से चूक गई थी दिल्ली

अक्षर पटेल की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। दिल्ली कैपिटल्स ने 14 मैचों में से सिर्फ सात में जीत दर्ज की थी और पांचवें स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई थी। इस प्रदर्शन को देखते हुए टीम मैनेजमेंट कप्तानी में बदलाव करना चाह रही है। हालांकि अभी तक दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अक्षर पटेल की जगह राहुल टीम के कप्तान हो सकते हैं।

राहुल की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने शानदार प्रदर्शन किया था और पहले दो सीजन में टीम लगातार प्लेऑफ में पहुंची। हालांकि पिछले सीजन जब टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई थी, उसके बाद लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका से उनकी बहस के बाद यह तय माना जा रहा था कि 2024 आईपीएल के बाद केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ देंगे।IPL 2025 ऑक्शन से पहले लखनऊ ने केएल राहुल को रिलीज कर दिया था। दिल्ली ने उन पर 14 करोड़ की बोली लगाई और उम्मीद की जा रही थी कि केएल राहुल कप्तान बनेंगे, हालांकि उन्होंने उस सीजन बतौर बल्लेबाज खेलने का फैसला किया था।

आपको बता दें कि हाल ही में जब टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का चयन हुआ था, तब अक्षर पटेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और उन्हें उपकप्तान बनाया गया था। अक्षर पटेल हाल ही में व्हाइट बॉल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। ऐसे में अचानक उनसे आईपीएल टीम की कप्तानी छिनना एक बड़ा झटका माना जा सकता है।

IPL के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक

अक्षर पटेल अब तक पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल खेल चुके हैं। 2014 से 2018 तक वह पंजाब किंग्स का हिस्सा रहे। इसके बाद 2019 से अब तक वह दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं। अक्षर पटेल ने अब तक कुल 162 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1916 रन बनाए हैं। इसके अलावा गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 128 विकेट भी झटके हैं।

