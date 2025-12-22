इस साल सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने जड़े हैं वनडे में 3-3 शतक, इंग्लैंड के अलावा भारत का यह स्टार बल्लेबाज भी शामिल

वर्ल्ड क्रिकेट की बात की जाए, तो जो रूट ने सबसे ज्यादा रन बनाए। वहीं अगर शतकों की बात करें, तो वह शतक लगाने के मामले में विराट कोहली के बाद दूसरे स्थान पर रहे। इस साल दुनिया के सिर्फ तीन बल्लेबाजों ने वनडे क्रिकेट में तीन-तीन शतक लगाए हैं। इस सूची में पहले स्थान पर वेस्टइंडीज के शाई होप रहे। शाई होप ने 15 मैचों की 15 पारियों में 39 की औसत से 593 रन बनाए और तीन शतक लगाए। इसके बाद जो रूट का नंबर आता है, जिन्होंने 15 मैचों की 15 पारियों में 57 की औसत से 808 रन बनाए और तीन शतक जड़े।