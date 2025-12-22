22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

इस साल सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने जड़े हैं वनडे में 3-3 शतक, इंग्लैंड के अलावा भारत का यह स्टार बल्लेबाज भी शामिल

साल 2025 में भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी और 3 वनडे मैचों की 3 सीरीज खेली। इस दौरान टीम इंडिया ने कुल 14 मैच खेले, 12 में जीत मिली और 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 22, 2025

Rohit Sharma Virat Kohli

रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो -IANS)

साल 2025 खत्म होने के कगार पर है और इस साल ने भारत को क्रिकेट के फील्ड पर कई खट्टी-मीठी यादें दी हैं। इसी साल भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता, तो इसी साल भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हार गई। इसी साल भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालीफाई करने से चूक गई। वहीं इसी साल भारतीय क्रिकेट फैंस को विराट कोहली और रोहित शर्मा का शानदार फॉर्म देखने को मिला।

कोहली के नाम सबसे ज्यादा रन

भारत ने इस साल 14 वनडे मुकाबले खेले, जिनमें से 13 में विराट कोहली ने हिस्सा लिया। इस दौरान कोहली ने 65 की औसत से 651 रन बनाए। वह इस साल भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने 14 मैचों में 50 की औसत से 650 रन बनाए।

वर्ल्ड क्रिकेट की बात की जाए, तो जो रूट ने सबसे ज्यादा रन बनाए। वहीं अगर शतकों की बात करें, तो वह शतक लगाने के मामले में विराट कोहली के बाद दूसरे स्थान पर रहे। इस साल दुनिया के सिर्फ तीन बल्लेबाजों ने वनडे क्रिकेट में तीन-तीन शतक लगाए हैं। इस सूची में पहले स्थान पर वेस्टइंडीज के शाई होप रहे। शाई होप ने 15 मैचों की 15 पारियों में 39 की औसत से 593 रन बनाए और तीन शतक लगाए। इसके बाद जो रूट का नंबर आता है, जिन्होंने 15 मैचों की 15 पारियों में 57 की औसत से 808 रन बनाए और तीन शतक जड़े।

विराट कोहली शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे आगे हैं। कोहली ने भी तीन शतक लगाए हैं, लेकिन उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 13 पारियों में हासिल की है। इसके अलावा रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 2-2 शतक और यशस्वी जायसवाल ने 1 शतक लगाया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के अलावा भारत के किसी भी बल्लेबाज ने साल 2025 में वनडे क्रिकेट में शतक नहीं लगाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Year Ender 2025

Published on:

22 Dec 2025 07:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / इस साल सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने जड़े हैं वनडे में 3-3 शतक, इंग्लैंड के अलावा भारत का यह स्टार बल्लेबाज भी शामिल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Year Ender 2025

टीम इंडिया के इस ऑलराउंडर ने अचानक लिया संन्यास, सिर्फ एक वनडे के बाद कर दिए गए थे ड्रॉप

कृष्णप्पा गौतम
क्रिकेट

अक्षर पटेल से छिन गई कप्तानी? दिल्ली कैपिटल्स इस खिलाड़ी पर खेल सकती है दांव

KL Rahul axar patel
क्रिकेट

पिछले साल विजय हजारे ट्रॉफी में इन 5 बल्लेबाजों ने मचाया था गदर, किसे मिली भारत की वनडे टीम में जगह?

Mayank Agarwal
क्रिकेट

सालभर ट्रोल होते रहे हर्षित राणा, लेकिन 2025 में बन गए भारत के सबसे सफल गेंदबाज, देखें आंकड़े

harshit rana
क्रिकेट

पाकिस्तान ने इस साल क्रिकेट में जीते 2 खिताब, PCB सेलेक्टर ने भारत को दिया क्रेडिट, जानें क्यों

IND vs PAK
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.