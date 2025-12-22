इस साल सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने जड़े हैं वनडे में 3-3 शतक, इंग्लैंड के अलावा भारत का यह स्टार बल्लेबाज भी शामिल

रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो -IANS)
साल 2025 खत्म होने के कगार पर है और इस साल ने भारत को क्रिकेट के फील्ड पर कई खट्टी-मीठी यादें दी हैं। इसी साल भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता, तो इसी साल भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हार गई। इसी साल भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालीफाई करने से चूक गई। वहीं इसी साल भारतीय क्रिकेट फैंस को विराट कोहली और रोहित शर्मा का शानदार फॉर्म देखने को मिला।
भारत ने इस साल 14 वनडे मुकाबले खेले, जिनमें से 13 में विराट कोहली ने हिस्सा लिया। इस दौरान कोहली ने 65 की औसत से 651 रन बनाए। वह इस साल भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने 14 मैचों में 50 की औसत से 650 रन बनाए।
वर्ल्ड क्रिकेट की बात की जाए, तो जो रूट ने सबसे ज्यादा रन बनाए। वहीं अगर शतकों की बात करें, तो वह शतक लगाने के मामले में विराट कोहली के बाद दूसरे स्थान पर रहे। इस साल दुनिया के सिर्फ तीन बल्लेबाजों ने वनडे क्रिकेट में तीन-तीन शतक लगाए हैं। इस सूची में पहले स्थान पर वेस्टइंडीज के शाई होप रहे। शाई होप ने 15 मैचों की 15 पारियों में 39 की औसत से 593 रन बनाए और तीन शतक लगाए। इसके बाद जो रूट का नंबर आता है, जिन्होंने 15 मैचों की 15 पारियों में 57 की औसत से 808 रन बनाए और तीन शतक जड़े।
विराट कोहली शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सबसे आगे हैं। कोहली ने भी तीन शतक लगाए हैं, लेकिन उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 13 पारियों में हासिल की है। इसके अलावा रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 2-2 शतक और यशस्वी जायसवाल ने 1 शतक लगाया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के अलावा भारत के किसी भी बल्लेबाज ने साल 2025 में वनडे क्रिकेट में शतक नहीं लगाया।
