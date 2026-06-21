Team India ODI Squad: इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, विराट कोहली के खेलने पर सस्पेंश बरकरार, देखें स्क्वॉड

टीम में केएल राहुल और ईशान किशन विकेटकीपर के तौर पर शामिल हैं। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा ऑलराउंडर के रूप में इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे। हर्षित राणा के चयन की वजह से हार्दिक पंड्या को टीम में जगह नहीं मिली है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए हार्दिक का सेलेक्शन हुआ था लेकिन उनकी पुरानी चोट ने दोबारा परेशान किया, जिसकी वजह से उन्हें पूरी सीरीज से बाहर होना पड़ा।