अजीत अगरकर से हो गई भारी मिस्टेक! IPL 2026 में 28 विकेट लेने वाले गेंदबाज को नहीं दी टी20 टीम में जगह

भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल 2026 में 16 मुकाबलों में 28 विकेट चटकाए थे। इस दौरान उनका इकॉनमी रेट सिर्फ 7.5 रहा। उनसे बेहतर सिर्फ सुनील नरेन और जेसन होल्डर का रहा। चयनकर्ताओं ने उनसे कम विकेट लेने वाले गेंदबाज को पहली बार टीम में शामिल किया, लेकिन भुवी को नजरअंदाज कर दिया। टी20 टीम में पहली बार चुने गए प्रिंस यादव ने आईपीएल 2026 में 14 मुकाबलों में 16 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज ने 17 मैचों में 19 विकेट हासिल किए।