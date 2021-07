Pak vs WI टी20 मैच में हादसा, अचानक बेहोश होकर गिरी दो खिलाड़ी, अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान (West Indies-Pakistan Women's T20I) के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। दूसरा टी20 मुकाबला शुक्रवार को खेला गया। लेकिन इस लाइव मैच दौरान अचानक दो खिलाड़ी बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसके बाद क्रिकेट ग्राउंड पर अफरा-तफरी मच गई और उन्हें स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाना पड़ा। वेस्टइंडीज महिला बोर्ड के अनुसार अब दोनों खिलाड़ियों की हालत स्थिर है। यह टी20 मैच एंटीगुआ में वेस्टइंडीज महिला और पाकिस्तान महिला टीम के बीच खेला गया था। पाकिस्तानी टीम की बल्लेबाजी के दौरान वेस्टइंडीज के दो खिलाड़ी थोड़े-थोड़े अंतराल में अचानक ही मैदान पर गिर पड़े। इसमें एक खिलाड़ी आलिया एलीन (Aaliyah Alleyne) हैं और दूसरे का नाम चेडियन नेशन(Chedean Nation) है।

Horrifying scenes here during West Indies vs Pakistan Match 😮



A west indies player collapsed on the field and is stretchered off.



The reason is still unknown. #WIvPAK pic.twitter.com/0CvTgw011I — Female Cricket (@imfemalecricket) July 2, 2021

गिरने की वजह अभी साफ नहीं हुई

दोनों खिलाड़ियों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया है। दरअसल दोनों खिलाड़ी फील्डिंग करते वक्त अचानक ही मैदान पर गिर गए, दोनों के अचानक गिरने के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई हैं।

गिरने से पहले दोनों खिलाड़ियों ने की थी बल्लेबाजी

फील्डिंग करने से पहले दोनों महिला खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की थी और चेडियन नेशन 33 गेंदों पर 28 रन तो वहीं आलिया एलीन 2 रन बनाकर नाबाद थी। वेस्टइंडीज की महिला टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 125 रन बनाए थे, पाकिस्तान की महिला टीम यह मैच हार गई थी।

WI WIN!! 🥳🌴



WI Women win the 2nd T20I (DLS Method) and the CG Insurance T20I series 2️⃣-0️⃣ !🏆#WIWvPAKW #RallywithWIWomen pic.twitter.com/q3aMP1kFBE — Windies Cricket (@windiescricket) July 2, 2021

डकवर्थ लुइस नियम के तहत वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को हराया

दरअसल, मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के तहत हुए। मैच के दौरान बारिश आई और फिर मैच को डकवर्थ लुइस नियम का सहारा लेकर खत्म करना पड़ा। पाकिस्तान की टीम ने बारिश के आने तक 8 ओवर में 6 विकेट पर 103 रन बना लिए थे। इसके बाद डरवबर्थ लुईस के तहत वेस्टइंडीज की महिला टीम 7 रन से जीतने में सफल रही।