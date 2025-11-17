कप्तान से चल रहा था मतभेद, क्रिकेटर ने विपक्षी टीम को बता दिया आउट करने का तरीका, फिर खत्म हो गया करियर

पीटरसन हालांकि विवादों से घिरे रहे, लेकिन इंग्लैंड के लिए उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 104 टेस्ट, 136 वनडे और 37 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 47.28 की औसत से 8181 रन बनाए, जिसमें 23 शतक और 35 अर्ध्दशतक शामिल है। वनडे क्रिकेट में उनका 40.73 का औसत है। 9 शतक और 25 अर्ध्दशतकों के साथ उन्होंने वनडे में 4440 रन बनाए हैं। टेस्ट और वनडे क्रिकेट में सफलता के बाद टी20 में भी उन्होंने अपने आप को अच्छे से ढाला और 141.51 की स्ट्राइक रेट से 1176 रन बनाए।