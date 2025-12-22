अगर ऐसा कर दिया तो कभी टीम से बाहर नहीं होंगे सैमसन, टी20 वर्ल्ड कप से पहले पूर्व भारतीय कप्तान ने संजू को दी खास सलाह

अहमदाबाद में भारत की पांचवें टी20 मुकाबले में मिली जीत के दौरान 37 रनों की तेज़ पारी खेलने वाले संजू सैमसन के लिए श्रीकांत ने चेतावनी भी दी। श्रीकांत ने कहा, "उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाज़ी की। क्या शानदार पारी थी। कुछ शॉट्स तो वाकई लाजवाब थे। जब संजू लय में होते हैं, तो वह बेहद खतरनाक बल्लेबाज़ बन जाते हैं। मैं बस उन्हें यही सलाह दूंगा कि 37 पर आउट मत होइए। उस 37 को 73 में बदलिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपको टीम से बाहर नहीं किया जा सकता। लोग 30 और 40 की पारियों को जल्दी भूल जाते हैं।"