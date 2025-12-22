अगर ऐसा कर दिया तो कभी टीम से बाहर नहीं होंगे सैमसन, टी20 वर्ल्ड कप से पहले पूर्व भारतीय कप्तान ने संजू को दी खास सलाह

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। (Photo - EspncricInfo)
Sanju Samson, T20 World Cup 2026: विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन को पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट के लिए फ़र्स्ट चॉइस विकेट कीपर के रूप में भारतीय टीम में चुना गया है। इतना ही नहीं लंबे संघर्ष के बाद अब संजू एक बार फिर सलामी बल्लेबाजी करते हुए नज़र आएंगे। पूर्व भारतीय चयन समिति अध्यक्ष और विस्फोटक बल्लेबाज कृष्णमाचारी श्रीकांत ने उनके चयन पर खुशी जाहीर की है और उन्हें एक अहम सलाह भी दी है।
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर संजू को प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया था। उसके बाद लगातार सात मैचों में उन्हें नज़रअंदाज़ दिया गया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए आखिरी टी20 में उन्हें मौका मिला, जिसका संजू ने पूरा फायदा उठाया। यह मैच भारत द्वारा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा से ठीक एक दिन पहले खेला गया था। संजू ने सलामी बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंद पर 37 रन ठोके, नतीजा यह हुआ कि चयनकर्ताओं ने सभी को चौंकाते हुए उप-कप्तान शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया।
एशिया कप 2025 के बाद से गिल को विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की जगह सलामी बल्लेबाज के तौर पर तरजीह दी गई थी। लेकिन वे लगातार फ्लॉप होते चले गए, एक तरफ जहां सैमसन ने एक साल में तीन शतक ठोके थे। ओपनिंग में सैमसन ने 15 मैचों में 39.38 की औसत से 549 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 182.20 का रहा है। वहीं गिल ने 2025 में 15 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में 24.25 की औसत से मात्र 291 रन बनाए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान उनके बल्ले से एक भी अर्धश्ताक नहीं आया।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में उन्होंने तीन पारियों में सिर्फ 32 रन बनाए, जिसके बाद पैर की अंगुली में चोट के कारण वह आखिरी दो मैच नहीं खेल पाए। इसके बाद उन्हें लगातार दूसरे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया।
अहमदाबाद में भारत की पांचवें टी20 मुकाबले में मिली जीत के दौरान 37 रनों की तेज़ पारी खेलने वाले संजू सैमसन के लिए श्रीकांत ने चेतावनी भी दी। श्रीकांत ने कहा, "उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाज़ी की। क्या शानदार पारी थी। कुछ शॉट्स तो वाकई लाजवाब थे। जब संजू लय में होते हैं, तो वह बेहद खतरनाक बल्लेबाज़ बन जाते हैं। मैं बस उन्हें यही सलाह दूंगा कि 37 पर आउट मत होइए। उस 37 को 73 में बदलिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपको टीम से बाहर नहीं किया जा सकता। लोग 30 और 40 की पारियों को जल्दी भूल जाते हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "संजू सैमसन को एक मौका मिला और उन्होंने उसे दोनों हाथों से लपक लिया। मुझे लगता है कि शायद चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल को पहले ही बता दिया था कि वह नहीं खेलेंगे। शायद इसी वजह से उन्हें अनफिट घोषित किया गया। संभव है कि उन्हें पहले ही बता दिया गया हो कि वह टीम में नहीं हैं।"
श्रीकांत का मानना है कि अगर कप्तान सूर्यकुमार यादव भी अपनी फॉर्म वापस पा लेते हैं, तो भारत की बल्लेबाज़ी वर्ल्ड कप में विपक्षी टीमों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने कहा, "हार्दिक पांड्या तो ‘मिशन इम्पॉसिबल’ की तरह बल्लेबाज़ी कर रहे थे। उन्हें बल्लेबाज़ी करते देखना शानदार था। अगर टॉप-5 पर नजर डालें और सूर्यकुमार यादव फॉर्म में लौट आते हैं, तो यह बल्लेबाज़ी क्रम विपक्षी टीमों को तहस-नहस कर सकता है। यह एक डर पैदा करने वाली और बेहद घातक बल्लेबाज़ी लाइन-अप है।"
