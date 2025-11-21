AUS vs ENG 1st Test Lunch: पहले दिन लंच तक इंग्लैंड 105/4, स्टार्क ने झटके तीन विकेट; रूट-क्राउली बिना खाता खोल आउट

पर्थ टेस्ट में जो रूट को आउट करने के बाद जश्न मनाते स्टार्क (photo - EspnCricInfo)
Australia vs England, 1st Test Lunch: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के पहले टेस्ट का आगाज धमाकेदार रहा। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले जा रहे इस टेस्ट के पहले सेशन में 23 ओवर का खेल हुआ। लंच के समय इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट खोकर 105 रन बना लिए हैं। क्रीज पर कप्तान बेन स्टोक्स 4 रन और उपकप्तान हैरी ब्रूक 28 रन बनाकर डटे हुए हैं।
हालांकि, इंग्लैंड का पहले बल्लेबाजी का फैसला गलत साबित हो गया, क्योंकि टीम ने महज 40 रन के अंदर तीन विकेट गंवा दिए। शुरुआती झटका पहले ही ओवर में लगा, जब मिशेल स्टार्क ने जक क्रॉली को खाता खोले बिना एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन लौटा दिया। स्टार्क ने अपनी धारदार गेंदबाजी जारी रखी और दूसरे विकेट के रूप में बेन डकेट को 21 रन (20 गेंद) पर एलबीडब्ल्यू कर फेरबदल मचा दिया। तीसरा झटका जो रूट के रूप में लगा, जो स्टार्क की ही गेंद पर खाता खोले बिना स्लिप में मिडिल लाबुशेन को कैच दे बैठे। रूट की यह असफलता इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका साबित हुई।
इसके बाद ब्रूक ने ओली पोप के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 55 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को संभाला। लेकिन इस साझेदारी को कैमरन ग्रीन ने तोड़ा, जब उन्होंने पोप को 46 रन (अर्धशतक से चूकते हुए) पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। स्टार्क ने अब तक 3 विकेट लिए हैं और उनका स्पेल इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस करने वाला रहा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग