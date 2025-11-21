AUS vs ENG 1st Test Lunch: पहले दिन लंच तक इंग्लैंड 105/4, स्टार्क ने झटके तीन विकेट; रूट-क्राउली बिना खाता खोल आउट

हालांकि, इंग्लैंड का पहले बल्लेबाजी का फैसला गलत साबित हो गया, क्योंकि टीम ने महज 40 रन के अंदर तीन विकेट गंवा दिए। शुरुआती झटका पहले ही ओवर में लगा, जब मिशेल स्टार्क ने जक क्रॉली को खाता खोले बिना एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन लौटा दिया। स्टार्क ने अपनी धारदार गेंदबाजी जारी रखी और दूसरे विकेट के रूप में बेन डकेट को 21 रन (20 गेंद) पर एलबीडब्ल्यू कर फेरबदल मचा दिया। तीसरा झटका जो रूट के रूप में लगा, जो स्टार्क की ही गेंद पर खाता खोले बिना स्लिप में मिडिल लाबुशेन को कैच दे बैठे। रूट की यह असफलता इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका साबित हुई।