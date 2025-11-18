बॉडीलाइन सीरीज के नाम से मशहूर क्रिकेट इतिहास की सबसे विवादित सीरीज, जिसकी वजह से नियम तक बदलने पड़े

इंग्लैंड के मुख्य हथियार बने तेज गेंदबाज हेरोल्ड लारवुड और बिल वूस। लारवुड की रफ्तार और सटीकता इतनी खतरनाक थी कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सचमुच जान बचाने की जद्दोजहद करते दिखे। तीसरे टेस्ट (एडिलेड) में तो हद हो गई। लारवुड की एक तेज बाउंसर विकेटकीपर बर्ट ओल्डफील्ड के सिर पर लगी और वे मैदान पर गिर पड़े। स्टेडियम में मौजूद 50,000 दर्शकों ने इंग्लैंड टीम पर बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को मैदान के अंदर तैनात करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बिल वुडफुल को भी पहले ही पसलियों में चोट लग चुकी थी।