क्रिकेट जगत ने हमेशा के लिए खो दिया अपना सबसे प्रिय हस्ती, ICC अध्यक्ष जय शाह ने जताया शोक

जय शाह ने बुधवार को एक बयान में कहा, "डिकी बर्ड सिर्फ एक अंपायर ही नहीं थे, बल्कि वे क्रिकेट जगत में ईमानदारी के प्रतीक थे। अपनी बेबाक उपस्थिति और अटूट निष्पक्षता के साथ, उन्होंने न केवल खिलाड़ियों से, बल्कि दुनिया भर के प्रशंसकों से भी सम्मान अर्जित किया, जिन्होंने खेल के प्रति उनके जुनून की प्रशंसा की। तीन विश्व कप फाइनल और इतने सारे प्रतिष्ठित मैचों में खेलना क्रिकेट जगत के उन पर रखे गए भरोसे का प्रमाण है, लेकिन शायद उनके उल्लेखनीय करियर से भी ज्यादा, खेल के प्रति उनका प्रेम और लोगों के साथ उनका अटूट जुड़ाव ही उन्हें सबसे अलग बनाता था।"