भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे में फेरबदल, मेजबानी से इनकार के बाद मैच का वेन्यू बदला

भारतीय महिला क्रिकेट टीम अगले वर्ष ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जिसमें तीन टी20, तीन वनडे और एक टेस्ट मैच खेला जाएगा। 1 मार्च को खेले जाने वाले तीसरे वनडे मैच का वेन्यू बदला गया है। अब यह मैच होबार्ट के बेलेरिव ओवल में खेला जाएगा। क्रिकेट विक्टोरिया (सीवी) ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) को सूचित किया है कि जंक्शन ओवल डे-नाइट मैच की मेजबानी नहीं कर पाएगा। यह जंक्शन ओवल का पहला डे-नाइट वनडे इंटरनेशनल मैच होना था, लेकिन फ्लडलाइट इंस्टॉलेशन में योजना संबंधी अड़चनों और जारी काम के कारण दर्शकों की आवाजाही प्रभावित होती। ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मैच को तस्मानिया शिफ्ट करने का फैसला किया।