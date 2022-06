IND vs SA: भारत को अगर जीतनी है T20 सीरीज तो इन 3 खिलाड़ियों से रहना होगा सावधान

सीरीज में इन 3 तीन खिलाड़ियों पर होगी नजर -



जिन तीन खिलाड़ियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इन सभी ने आईपीएल 2022 में शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें क्विंटन डी कॉक, डेविड मिलर और कागिसो रबाडा शामिल है। आईपीएल में डिकॉक और मिलर की टीमें सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में अव्वल थी। वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से डिकॉक और मिलर इस फॉर्मेट (T20) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक्टिव प्लेयर है। वही रबाडा से ज्यादा साउथ अफ्रीका के लिए इस फॉर्मेट में किसी ने भी विकेट नहीं लिए।



साथ ही डेविड मिलर इस सीरीज के अगर पांच मैच खेल लेते हैं, तो वह साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। वही डिकॉक ने IPL 2022 का व्यक्तिगत सर्वाधिक स्कोर 140* रन बनाया था। जोस बटलर और केएल राहुल के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर मौजूद थे, डिकॉक ने इस सीजन 508 रन बनाए। ये भी पढ़ें - कपिल देव का अर्जुन तेंदुलकर को बड़ा संदेश, कहा अगर तुम अपने पिता के 50% भी बन जाओ तो...



डेविड मिलर ने इस सीजन गुजरात टाइटंस के लिए शानदार प्रदर्शन कर अपनी रेपुटेशन वापस हासिल करते हुए किलर-मिलर का टैग वापिस हासिल किया। बता दें डेविड मिलर का यह अब तक का सबसे बढ़िया सीजन रहा है। मिलर ने गुजरात टाइटंस (GT) के लिए शानदार प्रदर्शन किया, वही सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वह छठे नंबर पर रहे। गुजरात के लिए 16 मैच खेलते हुए मिलर ने 481 रन बनाए और कई मौकों पर अपनी टीम के लिए मैच खत्म किए।



वहीं पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए कागिसो रबाडा (kagiso Rabada) के अलावा अन्य किसी तेज गेंदबाज ने सबसे ज्यादा विकेट नहीं लिए। उन्होंने इस सीजन शानदार गेंदबाजी करते हुए पंजाब के लिए 23 विकेट झटके। इन तीनों ही खिलाड़ियों को भारत के खिलाफ सीरीज में खेलने का फायदा मिलेगा। क्योंकि तीनों ही खिलाड़ियों ने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया और यहां की होम कंडीशन से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अगर यह तीनों खिलाड़ी फॉर्म में आए तो भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

5 मैचों की सीरीज के लिए दोनों की टीमें -



भारत (India t20 squad for south africa 2022) - KL Rahul (Capt), Ruturaj Gaikwad, Ishan Kishan, Deepak Hooda, Shreyas Iyer, Rishabh Pant(VC) (wk), Dinesh Karthik (wk), Hardik Pandya, Venkatesh Iyer, Y Chahal, Kuldeep Yadav, Axar Patel, R Bishnoi, Bhuvneshwar, Harshal Patel, Avesh Khan, Arshdeep Singh, Umran Malik



दक्षिण अफ्रीका (South africa t20 squad for india 2022) - Temba Bavuma (C), Quinton de Kock (wk), Reeza Hendricks, Heinrich Klaasen, Keshav Maharaj, Aiden Markram, David Miller, Lungi Ngidi, Anrich Nortje, Wayne Parnell, Dwaine Pretorius, Kagiso Rabada, Tabraiz Shamsi, Tristan Stubbs, Rassie van der Dussen and Marco Jansen.