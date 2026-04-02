LSG की नहीं ये टीमें भी लुटा चुकी हैं 20 से ज्यादा ‘एक्सट्रा रन’, RCB ने दो बार किया है ऐसा

Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें संस्करण का पांचवां मुक़ाबला दिल्ली कैपिटल्स (DC) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच खेला गया। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में एलएसजी 20 अतिरिक्त रन लुटाए। इनमें 16 वाइड और 4 लेग बाई शामिल थीं। आइए, ऐसे ही 5 आईपीएल मुकाबलों के बारे में जानते हैं, जिसमें टीम ने सबसे ज्यादा अतिरिक्त रन लुटा दिए।