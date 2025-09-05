40 शतक ठोकने वाले इस खतरनाक बल्लेबाज ने रिटायरमेंट लिया वापस, अब 41 साल की उम्र में इस देश के लिए करेंगे डेब्यू

ब्लैक कैप्स की ओर से टेलर ने 18,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 40 शतक निकले हैं। टेलर ने 112 टेस्ट मैचों की 196 पारियों में 44.16 की औसत से 7684 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 19 शतक और 35 अर्धशतक जड़े हैं। वहीं 236 वनडे मैचों की 220 पारियों में 47.52 की शानदार औसत से 8602 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 21 शतक और 51 अर्धशतक लगाए हैं। टी20 की बात करें तो टेलर ने 102 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों की 94 पारियों में 25.45 की औसत से 1909 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने सात अर्धशतक लगाए हैं। इसके अलावा वे सात आईपीएल और पाँच सीपीएल सीज़न में भी खेले और दुनिया भर में करीब 5,000 रन बनाए।