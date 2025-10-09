पाकिस्तानी क्रिकेटर अबरार अहमद ने भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को बॉक्सिंग मैच का चैलेंज देकर सुर्खियां बटोर ली हैं। यह बात जून 2025 में हुए एक इंटरव्यू की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में एंकर सारा बलोच ने अबरार से सवाल किया था कि वह किस क्रिकेटर को देखकर गुस्सा महसूस करते हैं और किसके साथ बॉक्सिंग रिंग में उतरना चाहेंगे। इस पर अबरार ने हंसते हुए जवाब दिया, "मैं चाहता हूं कि मैं बॉक्सिंग करूं और सामने शिखर धवन खड़े हों।" उनका यह बयान अब क्रिकेट प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।