इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने दिया शिखर धवन को बॉक्स‍िंग का चैलेंज, कहा – वे सामने खड़े हो और मैं…

अबरार का यह पुराना इंटरव्यू अब दोबारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है, और प्रशंसक इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ भारतीय प्रशंसकों ने इसे मजाक में लिया, तो कुछ ने धवन के शानदार रिकॉर्ड को सामने रखकर अबरार को जवाब दिया। वहीं, पाकिस्तानी प्रशंसकों ने अबरार के इस मजेदार अंदाज की तारीफ की।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 09, 2025

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (photo - BCCI)

पाकिस्तानी क्रिकेटर अबरार अहमद ने भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को बॉक्सिंग मैच का चैलेंज देकर सुर्खियां बटोर ली हैं। यह बात जून 2025 में हुए एक इंटरव्यू की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में एंकर सारा बलोच ने अबरार से सवाल किया था कि वह किस क्रिकेटर को देखकर गुस्सा महसूस करते हैं और किसके साथ बॉक्सिंग रिंग में उतरना चाहेंगे। इस पर अबरार ने हंसते हुए जवाब दिया, "मैं चाहता हूं कि मैं बॉक्सिंग करूं और सामने शिखर धवन खड़े हों।" उनका यह बयान अब क्रिकेट प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

वायरल वीडियो और प्रशंसकों की प्रतिक्रिया

अबरार का यह पुराना इंटरव्यू अब दोबारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है, और प्रशंसक इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ भारतीय प्रशंसकों ने इसे मजाक में लिया, तो कुछ ने धवन के शानदार रिकॉर्ड को सामने रखकर अबरार को जवाब दिया। वहीं, पाकिस्तानी प्रशंसकों ने अबरार के इस मजेदार अंदाज की तारीफ की।

शिखर धवन का पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड

शिखर धवन का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हमेशा से शानदार रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 7 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 54.29 की औसत और 102.43 के स्ट्राइक रेट से 380 रन बनाए हैं।

अबरार अहमद का हालिया प्रदर्शन

दूसरी ओर, 27 वर्षीय पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद का हालिया प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। एशिया कप 2025 में उन्होंने निराशाजनक प्रदर्शन किया और पूरे टूर्नामेंट में केवल 6 विकेट ही ले सके। हालांकि, अबरार अपनी फिरकी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन उम्दा रहा है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अभी अपनी काबिलियत को और साबित करने की जरूरत है।

अबरार की शादी और पीसीबी का समर्थन

क्रिकेट के मैदान से इतर, अबरार अहमद हाल ही में अपनी शादी को लेकर भी चर्चा में रहे। कराची में हुए उनके रिसेप्शन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी, कप्तान शान मसूद, तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी सहित कई प्रमुख खिलाड़ी शामिल हुए। इस समारोह ने अबरार की निजी जिंदगी को सुर्खियों में ला दिया।

Published on:

09 Oct 2025 10:31 am

Hindi News / Sports / Cricket News / इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने दिया शिखर धवन को बॉक्स‍िंग का चैलेंज, कहा – वे सामने खड़े हो और मैं…

