न्यूजीलैंड दौरे पर गए 3 और पाकिस्तानी क्रिकेटर कोरोना पॉजिटिव, नाम हुए वायरल

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड (new zealand) दौरे पर गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistani cricket team) के तीन और सदस्य दूसरे राउंड के टेस्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) पाए हैं। इससे अब न्यूजीलैंड में कोरोना संक्रमित खिलाड़ियों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। खिलाड़ियों का एक और टेस्ट होना बाकी है। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय (New Zealand Ministry of Health) ने मंगलवार को एक बयान में कहा, 'टेस्ट के ताजा राउंड में क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान के कुल 46 सदस्यों का टेस्ट किया गया, जिनका टेस्ट नेगेटिव आया है। तीन मामले की अभी भी जांच जारी है और इनमें से एक का रिजल्ट लंबित है।'

मंत्रालय ने साथ ही कहा कि पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग पर तब तक प्रतिबंध जारी रहेगी जब तक कि स्वास्थ्य अधिकारी इजाजत न दे दे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 24 नवंबर को न्यूजीलैंड पहुंची थी और दौरे के तीसरे दिन उनका टेस्ट हुआ था, जिसमें सात खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए थे। पाकिस्तान टीम अभी 14 दिन के क्वारंटाइन में है और उसके खिलाड़ियों का तीसरा टेस्ट रविवार को होगा।

सीरीज पर खतरें के बादल मंडराए

फिलहाल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को क्राइस्टचर्च के होटल रूम में ही सेल्फ आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। उन्हें ट्रेनिंग करने की इजाजत भी नहीं दी गई है। ऐसे में बिना ट्रेनिंग के न्यूजीलैंड में खिलाफ होने वाली सीरीज पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

प्लेयर्स के नाम वायरल

पाकिस्तानी क्रिकेट के जिन 6 खिलाड़ियों को कोरोना संक्रमित पाया गया था उनके नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इनमें पूर्व कप्तान सरफराज अहमद, आदिब अली, मोहम्मद अब्बास, रोहैल नाजिर, दानिश अजीज और नासिम शाह के नाम शामिल हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड में 3 टी20 मैच और 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेलेगी।