T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज,किंग कोहली भी लिस्ट में

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आज़म ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए सेमीफाइनल मुकाबले में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया |उन्होंने भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के सबसे कम मैचों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड को तोड़ दिया। विराट कोहली ने 2500 रनों का आंकड़ा 68 पारियों में पार किया था |वही बाबर ने सिर्फ 62 पारियों में ही इस आंकड़े को पार कर लिया। सबसे तेज 2500 रनों का आंकड़ा को पार करने में तीसरे नंबर पर नाम आता है, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आरोन फिंच का, उन्होंने 78 पारियों में यह कारनामा किया था। न्यूजीलैंड के विस्फोटक ओपनर मार्टिन गुप्टिल ने 83 मैचों में और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने 89 मैचों में इस आंकड़े को पार किया था।

Babar Azam has taken Virat Kohli's record as the fastest to 2500 T20I runs 🔥#PAKvAUS | #T20WorldCup pic.twitter.com/EFKqb95n92