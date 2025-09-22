CPL 2025: शाहरुख खान की टीम ने फिर किया कमाल, गयाना अमेजन वॉरियर्स को तीन विकेट से हरा पांचवीं बार जीता खिताब

Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders, CPL 2025 Final: कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला ट्रिनबागो नाइट राइडर्स (TKR) और गयाना अमेजन वॉरियर्स (GAW) के बीच खेला गया। गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए इस ख़िताबी मुक़ाबले में टीकेआर ने अकील होसेन के ऑलराउंड प्रदर्शन की मदद से वॉरियर्स को तीन विकेट से हरा दिया। इसी के साथ टीकेआर पांचवीं बार चैम्पियन बन गई है।
कायरन पोलार्ड, आंद्रे रसेल, सुनील नरेन जैसे दिग्गजों से लैस टीकेआर पांच साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से चैम्पियन बनी है। आखिरी बार 2020 में टीकेआर ने सीपीएल का खिताब अपने नाम किया था। फाइनल में टॉस गयाना अमेजन वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट खोकर मात्र 130 रन बनाए। सौरभ नेत्रावलकर की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिये।
टीम के लिए इफ्तिखार अहमद ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए। उनेक अलावा बेन डरमॉट ने 28 और ड्वाइन प्रिटोरियस ने 25 रन का योगदान दिया। सौरभ नेत्रावलकर ने चार ओवर में 25 रन देकर तीन विकेट झटके। उनके अलावा गयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए अकील हुसैन ने 26 रन देकर दो विकेट, उस्मान तारिक और आंद्रे रसेल ने एक - एक विकेट लिए।
इस आसान लक्ष्य को टीकेआर ने 18 ओवर में सात विकेट खोकर हासिल कर लिया। एलेक्स हेल्स ने 26, कॉलिन मुनरो ने 23, सुनील नरेन ने 22 और पोलार्ड ने 21 रन बनाए। अंत में अकीला हुसैन ने सात गेंद पर 16 रन ठोककर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। गयाना अमेजन वॉरियर्स के कप्तान इमरान ताहिर ने सबसे ज्यादा तीन विकेट झटके। इसके अलावा प्रिटोरियस और शमर जोसेफ ने दो - दो विकेट झटके। अकील हुसैन प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जबकि किरोन पोलार्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे।