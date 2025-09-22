CPL 2025: शाहरुख खान की टीम ने फिर किया कमाल, गयाना अमेजन वॉरियर्स को तीन विकेट से हरा पांचवीं बार जीता खिताब

इस आसान लक्ष्य को टीकेआर ने 18 ओवर में सात विकेट खोकर हासिल कर लिया। एलेक्स हेल्स ने 26, कॉलिन मुनरो ने 23, सुनील नरेन ने 22 और पोलार्ड ने 21 रन बनाए। अंत में अकीला हुसैन ने सात गेंद पर 16 रन ठोककर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। गयाना अमेजन वॉरियर्स के कप्तान इमरान ताहिर ने सबसे ज्यादा तीन विकेट झटके। इसके अलावा प्रिटोरियस और शमर जोसेफ ने दो - दो विकेट झटके। अकील हुसैन प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जबकि किरोन पोलार्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे।