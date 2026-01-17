PAK U19 vs ENG U19: पाकिस्तान के अली रजा कर बैठे ऐसी बेवकूफी, अजीब तरीके से हुए रनआउट, गंवाना पड़ा मैच

पाकिस्तान के अली रजा हुए अजीब तरीके से रनआउट (फोटो- X@/FirstpostSports)
U19 World Cup Pakistan vs England: आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप की शुरुआत 15 जनवरी से हो चुकी है, जो जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जा रहा है। इसी वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान और इंग्लैंड की भिड़ंत शुक्रवार को हरारे में हुई। इस मुकाबले को इंग्लैंड ने 37 रन से अपने नाम किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस मैच में इंग्लैंड की टीम की पकड़ लगभग मैच पर बन चुकी थी। हालांकि पाकिस्तान को अभी भी उम्मीद थी, लेकिन एक अजीब और चौंकाने वाले रन आउट ने पाकिस्तान की जीत की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मैच इंग्लैंड की झोली में डाल दिया।
पाकिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए दबाव में थी, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों ने संघर्ष दिखाया। मोमिन कमर ने संयम से बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की उम्मीद दिलाई। हालांकि आवश्यक रनरेट तेजी से बढ़ रहे थे, फिर भी मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ था। मैच का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ 47वें ओवर में देखने को मिला। पाकिस्तान को जीत के लिए 37 रन चाहिए थे और केवल एक विकेट शेष था। क्रीज पर मोमिन कमर और अली रजा मौजूद थे। एक आसान सिंगल लेने के प्रयास में अली रजा ने रन पूरा करते समय ध्यान खो दिया। वह आती हुई गेंद से बचने के लिए उसकी लाइन से हट गए, लेकिन उस समय वह क्रीज से काफी बाहर थे। जब तक वह क्रीज में वापस लौटते, विकेटकीपर ने तेजी से गेंद उठाकर गिल्लियां बिखेर दीं और अली रजा रन आउट हो गए।
इस मैच में पाकिस्तान अंडर-19 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यह पाकिस्तान के लिए सही भी साबित हुआ और इंग्लैंड की पारी को मात्र 210 रन पर समेट दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत काफी खराब रही और अंत तक टीम शुरुआती झटकों से उबर नहीं पाई। टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने 65 रन की जुझारु पारी खेली। उनके अलावा सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। अंत में इस अजीब रनआउट के चलते पाकिस्तान की पारी 173 रन पर ही सिमट गई।
