PAK U19 vs ENG U19: पाकिस्तान के अली रजा कर बैठे ऐसी बेवकूफी, अजीब तरीके से हुए रनआउट, गंवाना पड़ा मैच

पाकिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए दबाव में थी, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों ने संघर्ष दिखाया। मोमिन कमर ने संयम से बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की उम्मीद दिलाई। हालांकि आवश्यक रनरेट तेजी से बढ़ रहे थे, फिर भी मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ था। मैच का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ 47वें ओवर में देखने को मिला। पाकिस्तान को जीत के लिए 37 रन चाहिए थे और केवल एक विकेट शेष था। क्रीज पर मोमिन कमर और अली रजा मौजूद थे। एक आसान सिंगल लेने के प्रयास में अली रजा ने रन पूरा करते समय ध्यान खो दिया। वह आती हुई गेंद से बचने के लिए उसकी लाइन से हट गए, लेकिन उस समय वह क्रीज से काफी बाहर थे। जब तक वह क्रीज में वापस लौटते, विकेटकीपर ने तेजी से गेंद उठाकर गिल्लियां बिखेर दीं और अली रजा रन आउट हो गए।