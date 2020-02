अंडर-19 वर्ल्ड में बना 'महामुकाबले' का संयोग, सेमीफाइनल में भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान

- अंडर-19 वर्ल्ड कप ( Under 19 World Cup ) के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ( Pakistan ) ने अफगानिस्तान ( Afghanistan ) को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

बेनोनी। अंडर-19 वर्ल्ड कप ( Under 19 World Cup ) में भारत को जिस टीम से भिड़ना है वो टीम फाइनल हो गई है। विश्व कप में आखिरकार 'महामुकाबले' का संयोग बन ही गया है। पहले सेमीफाइनल में भारत की भिड़ंत पाकिस्तान से होगी। ये मुकाबला 4 फरवरी को खेला जाएगा। वहीं टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल 6 फरवरी को न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ( New Zealand vs Bangladesh ) के बीच होगा।

क्वार्टर फाइनल मेें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया

- पाकिस्तान ने शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान ( Afghanistan ) को 6 विकेट से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम 189 रनों पर ही ढेर हो गई। इस आसान से लक्ष्य को पाकिस्तान ने 41.1 ओवरों में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया।

- पाकिस्तान के लिए सलामी बल्लेबाज मोहम्मद हुराइरा ने 76 गेंदों पर 64 रन बनाए और हैदल अली (28) के साथ मिलकर टीम को मजबूत शुरुआत दी। 61 के कुल स्कोर पर हैदर आउट हो गए। कप्तान रोहेल नजीर ने 22 रनों का योगदान दिया। उनका विकेट 117 रनों के कुल स्कोर पर गिरा।

- 10 रन बाद पाकिस्तान ने अपना तीसरा विकेट फहाद मुनीर (2) के रूप में खोया। 127 के कुल स्कोर पर ही मोहम्मद की पारी का अंत हुआ। उन्होंने अपनी पारी में आठ चौके और एक सिक्स लगाया। कासिम अकरम ने 25 और मोहम्मद हैरिस ने 29 रन बना टीम को जीत दिलाई।

अफगानिस्तान की बल्लेबाजी

- इससे पहले, अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। कप्तान फरहान जाखिल ने उसके लिए सबसे ज्यादा 40 रन बनाए और इब्राहिम जादरान (11) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े। सधी हुई शुरुआत का अफगानिस्तान के बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पाए और कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका जिससे टीम बड़ा स्कोर नहीं कर पाई।

- रहामनुल्लाह (29), आबिद मोहम्मदी (28), अब्दुल रहमान (30) ने शुरुआत तो अच्छी की लेकिन उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद आमिर खान ने तीन सफलताएं अर्जित कीं। फहाद के हिस्से दो विकेट आए। ताहिर हुसैन, अब्बास अफरीदी, आमिर अली, अकरम ने एक-एक विकेट लिए।