Under 19 World Cup 2026: हेनिल पटेल के ‘पंजे’ ने अमेरिका को 107 रन पर समेटा, सात बल्लेबाज नहीं पार कर पाये दहाई का आंकड़ा

अमेरिका की ओर से कुछ प्रतिरोध दिखाने वाले बल्लेबाजों में साहिल गर्ग और अर्जुन महेश ने 16-16 रनों की उपयोगी पारियां खेलीं। अदनित झाम्ब ने 18 रन बनाए, जबकि नीतीश सुदिनी ने टीम के लिए सर्वाधिक 36 रन की पारी खेली। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में तेज गेंदबाज हेनिल पटेल ने कमाल दिखाया और 5 विकेट चटकाए। इसके अलावा दीपेश देवेंद्रन, आरएस अम्ब्रिश, वैभव सूर्यवंशी और खिलन पटेल को एक-एक विकेट मिला, जबकि एक बल्लेबाज रन आउट हुआ।