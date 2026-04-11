‘इन गेंदबाजों को जानबूझकर टारगेट करता है सूर्यवंशी’, RCB के खिलाफ तूफानी पारी देख दिग्गज का बयान

इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की एक बार फिर धमाकेदार पारी देखने को मिली, जहां उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों का सामना करते हुए 78 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 300 रहा, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के लगाए। आईपीएल 2026 में अब तक सूर्यवंशी के बाद किसी अन्य बल्लेबाज का दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट (Best Strike Rate in IPL 2026) टीम डेविड का है। उन्होंने तीन मैचों में 100 रन भी नहीं बनाए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 225 का है। सूर्यवंशी के चार मैचों में 200 रन हो चुके हैं, उनका औसत 50 का है और स्ट्राइक रेट 266.67 का है। वह इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के (Most Sixes in IPL 2026) लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं और अब तक 18 छक्के जड़ चुके हैं।