जिस पिच पर हार्दिक पंड्या का फैसला साबित हुआ था गलत, उसी पिच पर रियान पराग का चला सिक्का

उस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सामने मुंबई इंडियंस की टीम थी, जहां हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन टीम को हार का सामना करना पड़ा था। उस मुकाबले में पंड्या का फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ था। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ 11 ओवर में 150 रन बना दिए थे। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने मिलकर पहले 5 ओवर में टीम को 80 रन तक पहुंचा दिया था। ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों की भी जमकर धुनाई हुई थी। इस लक्ष्य से मुंबई इंडियंस की टीम काफी पीछे रह गई थी।