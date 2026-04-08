वैभव सूर्यवंशी के इस प्लान ने बुमराह और बोल्ट को भी किया धराशायी, दिग्गज क्रिकेटर ने खोला बड़ा राज़

मैच की बात करें तो बारिश की वजह से इसे 11-11 ओवर का कर दिया गया था। राजस्थान ने पहले खेलते हुए 3 विकेट पर 150 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसमें यशस्वी जायसवाल के नाबाद 77 रन और सूर्यवंशी की 14 गेंदों में 39 रनों की तूफानी पारी शामिल थी। जवाब में मुंबई की टीम 9 विकेट खोकर सिर्फ 123 रन ही बना पाई और 27 रनों से मैच हार गई। कुंबले ने सीधे शब्दों में कहा कि मुंबई की गेंदबाजी में इरादे की कमी थी। जब आप 11 ओवर में 151 रनों का पीछा कर रहे हों, तो मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी है, जो मुंबई की टीम में नहीं दिखा।