VHT 2025-26: ऋषभ पंत की तूफानी पारी, दिल्ली ने सर्विस को 8 विकेट से हराया, टॉप पर पहुंची टीम

इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत ने प्रियांश आर्य के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 78 रनों की अटूट साझेदारी की और टीम को आसानी से जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। प्रियांश आर्य ने 45 गेंदों में 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से नाबाद 72 रन बनाए, जबकि पंत ने 37 गेंदों पर 6 छक्के और 4 चौके जड़ते हुए नाबाद 67 रनों की विस्फोटक पारी खेली। दिल्ली ने यह लक्ष्य मात्र 19.4 ओवरों में हासिल कर लिया। सर्विसेज की ओर से पुल्कित नारंग और नितिन यादव ने एक-एक विकेट लिया। अपने शुरुआती पांचों मैच हार चुकी सर्विसेज की टीम ग्रुप डी में सबसे नीचे बनी हुई है। वहीं, दिल्ली की यह जीत उनके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी।