क्रिकेट

VHT 2025-26: ऋषभ पंत की तूफानी पारी, दिल्ली ने सर्विस को 8 विकेट से हराया, टॉप पर पहुंची टीम

ऋषभ पंत ने प्रियांश आर्य के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 78 रनों की अटूट साझेदारी की और टीम को आसानी से जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। प्रियांश आर्य ने 45 गेंदों में 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से नाबाद 72 रन बनाए, जबकि पंत ने 37 गेंदों पर 6 छक्के और 4 चौके जड़ते हुए नाबाद 67 रनों की विस्फोटक पारी खेली।

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 03, 2026

VHT 2025-26

विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली और ऋषभ पंत। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/rishabhhive)

कप्तान ऋषभ पंत की तूफानी नाबाद पारी के दम पर दिल्ली ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप डी मुकाबले में सर्विसेज को 8 विकेट से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ दिल्ली ने अपने 5 मैचों में से 4 जीतकर ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है।

ऋषभ पंत ने खेली कप्तानी पारी

शनिवार को बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 2 पर खेले गए इस मैच में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सर्विसेज की टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई और महज 5 रन पर पहला विकेट गंवाने के बाद संभल नहीं पाई।

इरफान अली (17) और विकास हथवाला (26) ने टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद कप्तान पुल्कित नारंग (22), पूनम पूनिया (23) और राज बहादुर (25) जैसे बल्लेबाजों की छोटी-छोटी पारियां भी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक नहीं पहुंचा सकीं। नतीजतन, सर्विसेज की पूरी टीम 42.5 ओवरों में केवल 178 रनों पर सिमट गई। दिल्ली की ओर से हर्षित राणा ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके, जबकि प्रिंस यादव ने 3 विकेट हासिल किए।

प्रियांश आर्य और नितीश राणा की शानदार बल्लेबाजी

179 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत हालांकि अच्छी नहीं रही। चौथी गेंद पर ही सार्थक रंजन (4) आउट हो गए। लेकिन इसके बाद प्रियांश आर्य और नितीश राणा ने दूसरे विकेट के लिए 93 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई, जिसने टीम को मजबूत आधार प्रदान किया। नितीश राणा 33 गेंदों पर 32 रन (1 छक्का, 5 चौके) बनाकर आउट हुए।

इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत ने प्रियांश आर्य के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 78 रनों की अटूट साझेदारी की और टीम को आसानी से जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। प्रियांश आर्य ने 45 गेंदों में 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से नाबाद 72 रन बनाए, जबकि पंत ने 37 गेंदों पर 6 छक्के और 4 चौके जड़ते हुए नाबाद 67 रनों की विस्फोटक पारी खेली। दिल्ली ने यह लक्ष्य मात्र 19.4 ओवरों में हासिल कर लिया। सर्विसेज की ओर से पुल्कित नारंग और नितिन यादव ने एक-एक विकेट लिया। अपने शुरुआती पांचों मैच हार चुकी सर्विसेज की टीम ग्रुप डी में सबसे नीचे बनी हुई है। वहीं, दिल्ली की यह जीत उनके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी।

