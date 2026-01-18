टूटते-टूटते रह गया विजय हजारे ट्रॉफी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, विदर्भ के अमन मोखाड़े सिर्फ 17 रन रह गए पीछे

विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तमिलनाडु के नारायण जगदीशन टॉप पर हैं। जगदीशन ने 2022-23 के सीजन में 8 पारियों में 830 रन बनाए थे। उसी सीजन में उन्होंने पांच शतक भी जड़े थे। दूसरे नंबर पर पृथ्वी शॉ का नाम आता है, जिन्होंने 2020-21 के सीजन में 827 रन बनाए थे। इस सीजन में 814 रन बनाकर अमन मोखाड़े तीसरे नंबर पर आ गए हैं। इनके बाद चौथे स्थान पर करुण नायर हैं, जिन्होंने 2024-25 में 779 रन बनाए थे। सूची में पांचवें नंबर पर देवदत्त पडिक्कल का नाम है। पडिक्कल ने विजय हजारे के 2020-21 के सीजन में 737 रन बनाए थे।