टूटते-टूटते रह गया विजय हजारे ट्रॉफी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, विदर्भ के अमन मोखाड़े सिर्फ 17 रन रह गए पीछे

विदर्भ के बल्लेबाज अमन मोखाड़े (फोटो- ESPNcricinfo)
Vijay Hazare Trophy Records: भारत के घरेलू एकदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल आज विदर्भ और सौराष्ट्र के बीच खेला जा रहा है। बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे इस मैच में विदर्भ के सलामी बल्लेबाज अमन मोखाड़े ने 33 रन की पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया। लेकिन वह नारायण जगदीशन के सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गए। उन्होंने इस सीजन में 814 रन बनाए।
नारायण जगदीशन ने साल 2022-23 की विजय हजारे ट्रॉफी में 830 रन बनाए थे, जो कि विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं। यह मैच शुरू होने से पहले अमन मोखाड़े को इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सिर्फ 50 रन की दरकार थी। अमन की शुरुआत काफी अच्छी रही, लेकिन दुर्भाग्यवश वह 33 रन के स्कोर पर अंकुर पंवार का शिकार बन गए। इस तरह वह इस रिकॉर्ड को तोड़ने से महज 17 रन दूर रह गए। अमन ने इस सीजन में सबसे ज्यादा 814 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 97.62 का रहा।
अमन ने इस सीजन सबसे ज्यादा पांच शतक लगाए। इसी के साथ ही उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा शतक बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। उनके अलावा नारायण जगदीशन और करुण नायर भी 5-5 शतक लगा चुके हैं।
विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तमिलनाडु के नारायण जगदीशन टॉप पर हैं। जगदीशन ने 2022-23 के सीजन में 8 पारियों में 830 रन बनाए थे। उसी सीजन में उन्होंने पांच शतक भी जड़े थे। दूसरे नंबर पर पृथ्वी शॉ का नाम आता है, जिन्होंने 2020-21 के सीजन में 827 रन बनाए थे। इस सीजन में 814 रन बनाकर अमन मोखाड़े तीसरे नंबर पर आ गए हैं। इनके बाद चौथे स्थान पर करुण नायर हैं, जिन्होंने 2024-25 में 779 रन बनाए थे। सूची में पांचवें नंबर पर देवदत्त पडिक्कल का नाम है। पडिक्कल ने विजय हजारे के 2020-21 के सीजन में 737 रन बनाए थे।
|क्रम
|खिलाड़ी
|टीम
|सीजन
|मैच
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|1
|नारायण जगदीशन
|तमिलनाडु
|2022/23
|8
|830
|277
|2
|पृथ्वी शॉ
|मुंबई
|2020/21
|8
|827
|227*
|3
|अमन मोखाड़े
|विदर्भ
|2025/26
|10
|814
|150*
|4
|करुण नायर
|कर्नाटक
|2024/25
|9
|779
|163*
|5
|देवदत्त पडिक्कल
|कर्नाटक
|2020/21
|7
|737
|152
|6
|देवदत्त पडिक्कल
|कर्नाटक
|2025/26
|9
|725
|147
|7
|मयंक अग्रवाल
|कर्नाटक
|2017/18
|8
|723
|140
|8
|ऋतुराज गायकवाड़
|महाराष्ट्र
|2022/23
|5
|660
|220*
|9
|मयंक अग्रवाल
|कर्नाटक
|2024/25
|10
|651
|139*
|10
|रवि समर्थ
|कर्नाटक
|2020/21
|7
|613
|192
