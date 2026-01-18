अभिज्ञान कुंडू को कोच ने किया था रेलवे स्टेशन पर सोने को मजबूर, अनोखी ट्रेनिंग से निकला भारत का अगला क्रिकेट स्टार

लोकल क्रिकेट से लेकर अंडर-16 और अंडर-19 स्तर तक अभिज्ञान ने लगातार रन बनाए। 13 साल की उम्र तक हजारों रन, दर्जनों शतक और बड़ी पारियां उनकी प्रतिभा का प्रमाण रहीं। हाल ही में खेले गए अंडर-19 एशिया कप में भी उन्होंने दोहरा शतक जड़ा था। वह भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी बांग्लादेश के खिलाफ उनकी संयमित पारी में क्रिकेट को लेकर परिपक्वता दिखाई दी। क्रिकेट के साथ पढ़ाई में भी वह पीछे नहीं है। उन्होंने 10वीं में 82 प्रतिशत अंक हासिल किए और साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई जारी रखी। अगले महीने होने वाली परीक्षा के लिए किताबें आज भी उनके किट बैग का हिस्सा हैं।