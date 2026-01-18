VHT Final: सौराष्ट्र और विदर्भ के बीच खिताबी जंग, विदर्भ लगातार दूसरी बार फाइनल में, सौराष्ट्र को तीसरे खिताब की तलाश

VHT Final, Saurashtra vs Vidarbha: भारतीय घरेलू क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी को वनडे प्रारूप की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में गिना जाता है। आज 18 जनवरी को बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड पर खेले जा रहे फाइनल में विदर्भ और सौराष्ट्र आमने-सामने हैं, जहां एक ओर सौराष्ट्र अपने हालिया दबदबे को कायम रखना चाहता है, वहीं विदर्भ वर्षों के इंतजार को खत्म कर ट्रॉफी उठाने के इरादे से मैदान में उतरा है। इस मैच में अनुभव और पहली ट्रॉफी की भूख के बीच रोचक टक्कर देखने को मिलेगी।