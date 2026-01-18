VHT Final: सौराष्ट्र और विदर्भ के बीच खिताबी जंग, विदर्भ लगातार दूसरी बार फाइनल में, सौराष्ट्र को तीसरे खिताब की तलाश

विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल आज विदर्भ और सौराष्ट्र के बीच खेला जाएगा (फोटो- X@/BCCIdomestic)
VHT Final, Saurashtra vs Vidarbha: भारतीय घरेलू क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी को वनडे प्रारूप की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में गिना जाता है। आज 18 जनवरी को बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड पर खेले जा रहे फाइनल में विदर्भ और सौराष्ट्र आमने-सामने हैं, जहां एक ओर सौराष्ट्र अपने हालिया दबदबे को कायम रखना चाहता है, वहीं विदर्भ वर्षों के इंतजार को खत्म कर ट्रॉफी उठाने के इरादे से मैदान में उतरा है। इस मैच में अनुभव और पहली ट्रॉफी की भूख के बीच रोचक टक्कर देखने को मिलेगी।
सौराष्ट्र और विदर्भ दोनों ने अपने-अपने ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल करते हुए नॉकआउट में जगह बनाई। सौराष्ट्र ने क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश को हराया और सेमीफाइनल में पंजाब पर प्रभावशाली जीत दर्ज की। विदर्भ ने पहले दिल्ली को हराया और फिर सेमीफाइनल में कर्नाटक को मात देकर फाइनल में प्रवेश किया। दोनों टीमों ने बिना बड़े स्टार खिलाड़ियों के यह मुकाम हासिल किया और टीम बैलेंस उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा।
सौराष्ट्र की टीम अब तक तीन बार फाइनल खेल चुकी है, जिनमें से वह दो बार चैंपियन बनी है। पहली बार सौराष्ट्र ने साल 2007-08 में खिताब जीता था, जब उसने बंगाल को हराकर खिताब जीता। इसके बाद 2017-18 के सीजन में कर्नाटक से हार झेलनी पड़ी थी। 2022-23 के सीजन में मुंबई को हराकर सौराष्ट्र एक बार फिर चैंपियन बना। अब टीम का लक्ष्य इस फाइनल को जीतकर तीसरी बार चैंपियन का ताज पहनना होगा।
विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में विदर्भ की टीम दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। पिछले सीजन में भी विदर्भ फाइनल में आकर कर्नाटक से हार गया था। लेकिन इस बार टीम का इरादा फाइनल को जीतकर ट्रॉफी का सूखा खत्म करना होगा। विदर्भ की टीम इस साल बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है।
सौराष्ट्र की बल्लेबाजी की कमान कप्तान हार्विक देसाई के हाथों में है, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में लगातार रन बनाए हैं। विदर्भ की ओर से अमन मोखाड़े और ध्रुव शोरे ने बल्लेबाजी में टीम को संभाला है। अमन मोखाड़े ने इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। गेंदबाजी में सौराष्ट्र के अंकुर पंवार और चेतन साकरिया नई गेंद से असरदार रहे हैं और डेथ ओवरों में नियंत्रण दिखाया है। विदर्भ के लिए नचिकेत भुटे, यश ठाकुर और दर्शन नालकांडे ने अहम मौकों पर विकेट निकाले हैं।
