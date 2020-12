Ind Vs Aus: कोहली की 'विराट' पारी, सबसे तेज 12000 रन बनाकर तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भले ही भारत ( Ind Vs Aus ) वडने सीरीज बचाने में नाकामयाब रही हो, लेकिन कप्तान विराट कोहली ( Virat Kohli ) ने तीसरे वनडे के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केनबरा में टीम इंडिया एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया के हाथों 0-3 से 'क्लीन स्वीप' टालने के लिए उतरी है, वहीं कप्तान विराट कोहली ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया।

ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केनबरा में 23 रन बनाते ही एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 12000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है।

1️⃣2️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ ODI runs for Virat Kohli 🔥



He has become the fastest batsman to reach the milestone, in just 242 innings 🤯 #AUSvIND pic.twitter.com/H0XlHjkdNK