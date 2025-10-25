Patrika LogoSwitch to English

विराट के सिंगल दौड़ते ही नारों से गूंज गया सिडनी क्रिकेट स्टेडियम, मुस्कुरा कर दिग्गज ने किया अभिवादन

सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला गया, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए मेजबान टीम ने 237 रन का लक्ष्य दिया है।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 25, 2025

Virat Kohli Rohit Sharma

विराट कोहली और रोहित शर्मा (फोटो- Sunrisers Hyderabad X)

Virat Kohli First Runs Celebration: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शुभमन गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर उतरे और पहली गेंद पर सिंगल के लिए दौड़ गए। इस सिंगल के बाद फैंस उनके नाम के नारे लगाने लगे। कोहली के चहरे पर भी स्माइल देखने को मिली। पूरा स्टेडियम शोर से भर गया। बता दें कि विराट कोहली पहले दो मुकाबले में बिना खाता खोले आउट हो गए थे। कोहली ने पर्थ में 8 गेंद खेली और एडिलेड में 4 गेंद। दोनों मुकाबलों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में सिडनी में फैंस उनसे बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे थे और कोहली ने आते ही पहली गेंद पर सिंगल लेकर राहत की सांस ली।

बता दें कि कोहली के बाद एडिलेड में शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया था। अपने 17 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में वह पहली बार लगातार 2 पारियों में बिना खाता खोले आउट हुए। कोहली ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 51 से अधिक की औसत से रन बनाए थे लेकिन इस दौरे पर उनके पहले दो मैचों में खराब फॉर्म ने उनका औसत 46 तक पहुंचा दिया। तीसरे वनडे मुकाबले में भी शुभमन गिल टॉस हार गए लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

भारत के सामने 237 रन का लक्ष्य

ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जारी तीसरे वनडे मैच में भारत को जीत के लिए 237 रन का लक्ष्य दिया है। इस मैच में तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने 4 विकेट अपने नाम किए। सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबले गंवा चुकी टीम इंडिया को सम्मान बचाने के लिए यह मैच हर हाल में अपने नाम करना होगा। टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 46.4 ओवरों में 236 रन पर ऑलआउट हो गई। मेजबान टीम की शुरुआत शानदार रही। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की सलामी जोड़ी ने 9.2 ओवरों में 61 रन की साझेदारी की। हेड 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 6 चौके शामिल रहे।

इसके बाद कप्तान मिचेल मार्श ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 50 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 41 रन बनाए, लेकिन अर्धशतक पूरा नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलियाई टीम 88 के स्कोर तक अपने सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से मैथ्यू शॉर्ट ने मैट रेनशॉ के साथ तीसरे विकेट के लिए 36 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। शॉर्ट 41 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यहां से रेनशॉ ने एलेक्स कैरी के साथ चौथे विकेट के लिए 59 रन जोड़ते हुए टीम को 200 के करीब पहुंचाया। कैरी 24 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रेनशॉ ने 58 गेंदों में 2 चौकों के साथ 56 रन बनाए। इनके अलावा, कूपर कोनोली ने 23, जबकि नाथन एलिस ने 16 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

भारत की ओर से हर्षित राणा ने 8.4 ओवरों में 39 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि वाशिंगटन सुंदर को 2 सफलताएं हाथ लगीं। इनके अलावा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया सीरीज का पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से गंवा चुकी है। वहीं, एडिलेड में मेहमान टीम को 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। सीरीज गंवाने के बाद अब भारतीय टीम सम्मान की लड़ाई लड़ने उतरी है।

Published on:

25 Oct 2025 02:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट के सिंगल दौड़ते ही नारों से गूंज गया सिडनी क्रिकेट स्टेडियम, मुस्कुरा कर दिग्गज ने किया अभिवादन

