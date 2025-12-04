4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

क्रिकेट

Ind vs SA: जब विराट कोहली ने नाचते हुए टेम्बा बावुमा को दिखाया 'बाबाजी का ठुल्लू', आपने देखा क्या ये मजेदार VIDEO

Virat Kohli Viral Video: विराट कोहली ने रायपुर में अपना रिकॉर्ड 53वां ODI शतक पूरा किया, जिसके बाद वह काफी अच्छे मूड में नजर आए। भारत की फिल्डिंग के दौरान उन्‍होंने एक ऐसी मजेदार हरकत की, जो सोशल मीडिया पर तेज से वायरल हो रही है।

भारत

image

lokesh verma

Dec 04, 2025

Virat Kohli Viral Video

मैच के दौरान टेम्‍बा बावुमा को 'बाबा जी का ठुल्‍लूू' दिखाते विराट कोहली। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

India vs South Africa 2nd ODI: भारतीय स्‍टार बल्‍लेबाज विराट कोहली इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं। रांची में जहां उन्‍होंने वनडे इंटरनेशनल में 52वां शतक जड़ते हुए किसी भी फॉर्मेट में सबसे ज्‍यादा शतक का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा था। वहीं, बुधवार को रायपुर में उनके बल्‍ले से 53वां वनडे शतक आया है। उनके शतक के दम पर ही भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के सामने दूसरे वनडे में 359 रनों का विशाल लक्ष्‍य रख सकी। लेकिन, सोशल मीडिया पर उनके शतक से ज्‍यादा उनकी एक मजेदार हरकत का वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें वह अफ्रीकी कप्‍तान टेम्‍बा बावुमा से मजे लेते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो क्रिकेट फैंस को खूब पसंद आ रहा है।

5वें ओवर में विराट ने दिखाया 'बाबाजी का ठुल्लू'

दरअसल, ये वीडियो भारती की फिल्डिंग के समय 5वें ओवर का है, जब टेम्‍बा बावुमा स्‍ट्राइक पर थे। उनके सामने फिल्डिंग कर रहे विराट कोहली कुछ डांस स्‍टेप करते हुए 'बाबाजी का ठुल्लू' वाला इशारा करते हैं। ये वीडियो क्लिप को देखकर ऐसा लगता है कि वह साउथ अफ्रीका के कप्तान का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

काम नहीं आया कोहली का इशारा

शायद विराट कोहली का टेम्‍बा बावुमा के ध्‍यान को भटकाने के लिए किया गया इशारा काम नहीं आया, क्‍योंकि बावुमा ने 48 गेंदों पर तीन चौके और एक छक्‍के की मदद से 46 रन की अहम पारी खेली। इसके साथ ही उन्‍होंने एडेन मार्करम के साथ दूसरे विकेट के लिए 101 रन की महत्‍वपूर्ण साझेदारी करते हुए जीत की नींव रखी।

ओस बनी सबसे बड़ा फैक्‍टर

भारत के बड़े लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने शानदार बल्‍लेबाजी का प्रदर्शन किया। बेशक, यह भी ध्यान रखना होगा कि ज्‍यादा ओस के कारण भारत के लिए गेंदबाजी करना मुश्किल और प्रोटियाज के लिए बल्‍लेबाजी करना आसान हो गया था। टीम इंडिया की फील्डिंग भी खराब रही। इस तरह चार विकेट से जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है।

मार्करम बने प्‍लेयर ऑफ द मैच

एडेन मार्करम ने 98 गेंदों पर 110 रन की मैच जिताऊ पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। मैच के बाद मार्कराम ने कहा कि हमने पहले गेम में देखा कि मिडिल ऑर्डर ने क्या किया और मेरी तरफ से मुझे थोड़ा जिम्मेदार महसूस हुआ कि हम बस पीछे रह गए। अगर आप 70 के आस-पास स्कोर करते हैं तो नतीजा आसानी से अलग हो सकता है। आज रात लाइट्स में विकेट में थोड़ी ज्‍यादा पेस और स्विंग थी। इसलिए प्लान था कि अंदर आएं, कुछ रिदम ढूंढें, और फिर वहीं से आगे बढ़ें।

Ind vs SA: ढह गया भारत का किला, साउथ अफ्रीका ने सबसे सफल रन चेज कर रचा इतिहास, बना डाले ढेरों रिकॉर्ड
क्रिकेट
India vs South Africa 2nd ODI Records

India vs South Africa ODI Series 2025

04 Dec 2025 11:48 am

