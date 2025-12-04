Ind vs SA: जब विराट कोहली ने नाचते हुए टेम्बा बावुमा को दिखाया ‘बाबाजी का ठुल्लू’, आपने देखा क्या ये मजेदार VIDEO

India vs South Africa 2nd ODI: भारतीय स्‍टार बल्‍लेबाज विराट कोहली इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं। रांची में जहां उन्‍होंने वनडे इंटरनेशनल में 52वां शतक जड़ते हुए किसी भी फॉर्मेट में सबसे ज्‍यादा शतक का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा था। वहीं, बुधवार को रायपुर में उनके बल्‍ले से 53वां वनडे शतक आया है। उनके शतक के दम पर ही भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के सामने दूसरे वनडे में 359 रनों का विशाल लक्ष्‍य रख सकी। लेकिन, सोशल मीडिया पर उनके शतक से ज्‍यादा उनकी एक मजेदार हरकत का वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें वह अफ्रीकी कप्‍तान टेम्‍बा बावुमा से मजे लेते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो क्रिकेट फैंस को खूब पसंद आ रहा है।