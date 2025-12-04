Ind vs SA: ढह गया भारत का किला, साउथ अफ्रीका ने सबसे सफल रन चेज कर रचा इतिहास, बना डाले ढेरों रिकॉर्ड

India vs South Africa 2nd ODI Records: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे बुधवार को रायपुर में खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए विराट कोहली और रुतुराज गायकवाड़ के शतकों के दम पर 358 रनों का विशाल स्‍कोर बनाया। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम ने एडेन मार्करम के शतक और ब्रीटजके-ब्रेविस के अर्धशतकों की मदद से 4 गेंद शेष रहते 362 रन बनाते हुए चार विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही उसने साउथ अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। अब प्रोटियाज टीम भारत में भारत के खिलाफ सबसे सफल रन चेज करने वाली टीम भी बन गई है। इसके अलावा इस मुकाबले में उसने कई बड़े रिकॉर्ड भी बनाए हैं। आइये एक नजर उन रिकॉर्ड पर डालते हैं।