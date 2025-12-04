4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Ind vs SA: ढह गया भारत का किला, साउथ अफ्रीका ने सबसे सफल रन चेज कर रचा इतिहास, बना डाले ढेरों रिकॉर्ड

India vs South Africa 2nd ODI Records: रायपुर में साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ भारत में सबसे सफल रन चेज कर इतिहास रच दिया है। इतना ही नहीं इस मुकाबले में प्रोटियाज ने कई बड़े रिकॉर्ड भी बनाए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 04, 2025

India vs South Africa 2nd ODI Records

साउथ अफ्रीकी बल्‍लेबाज एडेन मार्करम और कप्‍तान टेम्‍बा बावुमा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ProteasMenCSA)

India vs South Africa 2nd ODI Records: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे बुधवार को रायपुर में खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए विराट कोहली और रुतुराज गायकवाड़ के शतकों के दम पर 358 रनों का विशाल स्‍कोर बनाया। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम ने एडेन मार्करम के शतक और ब्रीटजके-ब्रेविस के अर्धशतकों की मदद से 4 गेंद शेष रहते 362 रन बनाते हुए चार विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही उसने साउथ अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। अब प्रोटियाज टीम भारत में भारत के खिलाफ सबसे सफल रन चेज करने वाली टीम भी बन गई है। इसके अलावा इस मुकाबले में उसने कई बड़े रिकॉर्ड भी बनाए हैं। आइये एक नजर उन रिकॉर्ड पर डालते हैं।

भारत में भारत के खिलाफ सबसे सफल ODI रन चेज

359 - साउथ अफ्रीका, रायपुर (2025)
359 - ऑस्‍ट्रेलिया, मोहाली (2020)
337 - इंग्‍लैंड, पुणे (2021)

पहली बार भारत बनाम साउथ अफ्रीका ODI में बने 720 रन

भारत और साउथ अफ्रीका ने मिलकर मैच में कुल 720 रन बनाए। यह पहली बार है, जब किसी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच इतने रन बने। इससे पहले इस सीरीज के पहले मैच में दोनों टीमों ने मिलकर 681 रन बनाए थे।

भारत में ODI में 350 से ज्‍यादा रन का सफल चेज

360 - भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया, जयपुर, 2013
359 - ऑस्‍ट्रेलिया बनाम भारत, मोहाली, 2019
359 - साउथ अफ्रीका बनाम भारत, रायपुर, 2025
351 - भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया, नागपुर, 2013
351 - भारत बनाम इंग्‍लैंड, पुणे, 2017

भारत में 350+ के सबसे ज्‍यादा सफल चेज

ODI में 350 से ज्‍यादा रन के 13 सफल चेज में से पांच भारत में हुए हैं। किसी और देश में दो से ज्‍यादा नहीं हुए हैं।

Ind vs SA ODI में सबसे ज्‍यादा इंडिविजुअल सेंचुरी

3 - जोहान्सबर्ग, 2001 (सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, गैरी कर्स्टन)
3 - मुंबई, 2015 (क्विंटन डी कॉक, फाफ डू प्लेसिस, एबी डिविलियर्स)
3 - रायपुर, 2025 (विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, एडेन मार्करम)

बाहर/न्यूट्रल जगहों पर 350 से ज्‍यादा ODI में सफल चेज

370 - नीदरलैंड बनाम स्‍कॉटलैंड, डंडी, 2025
361 - इंग्‍लैंड बनाम वेस्‍टइंडीज, ब्रिजटाउन, 2019
359 - ऑस्‍ट्रेलिया बनाम भारत, मोहाली, 2019
359 - साउथ अफ्रीका बनाम भारत, रायपुर, 2025
352 - ऑस्‍ट्रेलिया बनाम इंग्‍लैंड, लाहौर, 2025

350+ के सबसे ज्‍यादा रन चेज

साउथ अफ्रीका ने अब तक ODI में 350 या उससे ज्‍यादा के तीन सफल रन चेज किए हैं, जो भारत और इंग्लैंड के साथ संयुक्‍त रूप से सबसे ज्‍यादा हैं।

ODI में साउथ अफ्रीका के लिए सफल 350+ रन चेज

435 बनाम ऑस्‍ट्रेलिया, जोहान्सबर्ग, 2006
372 बनाम ऑस्‍ट्रेलिया, डरबन, 2016
359 बनाम भारत, रायपुर, 2025

ये भी पढ़ें

प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा की खराब बॉलिंग पर भड़के रोहित शर्मा, गुस्से में बीच मैदान लगाई क्लास
क्रिकेट
Rohit Sharma angry on Prasidh Krishna and Harshit Rana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Published on:

04 Dec 2025 09:45 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind vs SA: ढह गया भारत का किला, साउथ अफ्रीका ने सबसे सफल रन चेज कर रचा इतिहास, बना डाले ढेरों रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Watch Video: दिमाग मत लगाओ, जैसा कहा जाए वैसा करो… जब प्रसिद्ध कृष्णा की धुनाई होते देख बुरी तरह भड़के केएल राहुल

KL Rahul furious on Prasidh Krishna
क्रिकेट

मैं खुद को कोस रहा हूं… भारत की हार के बाद छलका कप्तान केएल राहुल का दर्द, बताया कहां हुई चूक

Ind vs SA 2nd ODI Highlights
क्रिकेट

प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा की खराब बॉलिंग पर भड़के रोहित शर्मा, गुस्से में बीच मैदान लगाई क्लास

Rohit Sharma angry on Prasidh Krishna and Harshit Rana
क्रिकेट

IND vs SA: 358 रन बनाने के बावजूद कैसे हार गई टीम इंडिया, जानें दूसरे वनडे का सबसे बड़ा विलेन कौन

IND vs SA
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा ने दिखाई झलक

Team India New Jersey for T20 World Cup 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.