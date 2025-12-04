Ind vs SA: ढह गया भारत का किला, साउथ अफ्रीका ने सबसे सफल रन चेज कर रचा इतिहास, बना डाले ढेरों रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज एडेन मार्करम और कप्तान टेम्बा बावुमा। (फोटो सोर्स: एक्स@/ProteasMenCSA)
India vs South Africa 2nd ODI Records: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे बुधवार को रायपुर में खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली और रुतुराज गायकवाड़ के शतकों के दम पर 358 रनों का विशाल स्कोर बनाया। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम ने एडेन मार्करम के शतक और ब्रीटजके-ब्रेविस के अर्धशतकों की मदद से 4 गेंद शेष रहते 362 रन बनाते हुए चार विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही उसने साउथ अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। अब प्रोटियाज टीम भारत में भारत के खिलाफ सबसे सफल रन चेज करने वाली टीम भी बन गई है। इसके अलावा इस मुकाबले में उसने कई बड़े रिकॉर्ड भी बनाए हैं। आइये एक नजर उन रिकॉर्ड पर डालते हैं।
359 - साउथ अफ्रीका, रायपुर (2025)
359 - ऑस्ट्रेलिया, मोहाली (2020)
337 - इंग्लैंड, पुणे (2021)
भारत और साउथ अफ्रीका ने मिलकर मैच में कुल 720 रन बनाए। यह पहली बार है, जब किसी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच इतने रन बने। इससे पहले इस सीरीज के पहले मैच में दोनों टीमों ने मिलकर 681 रन बनाए थे।
360 - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, जयपुर, 2013
359 - ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, मोहाली, 2019
359 - साउथ अफ्रीका बनाम भारत, रायपुर, 2025
351 - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, 2013
351 - भारत बनाम इंग्लैंड, पुणे, 2017
ODI में 350 से ज्यादा रन के 13 सफल चेज में से पांच भारत में हुए हैं। किसी और देश में दो से ज्यादा नहीं हुए हैं।
3 - जोहान्सबर्ग, 2001 (सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, गैरी कर्स्टन)
3 - मुंबई, 2015 (क्विंटन डी कॉक, फाफ डू प्लेसिस, एबी डिविलियर्स)
3 - रायपुर, 2025 (विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, एडेन मार्करम)
370 - नीदरलैंड बनाम स्कॉटलैंड, डंडी, 2025
361 - इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज, ब्रिजटाउन, 2019
359 - ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, मोहाली, 2019
359 - साउथ अफ्रीका बनाम भारत, रायपुर, 2025
352 - ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, लाहौर, 2025
साउथ अफ्रीका ने अब तक ODI में 350 या उससे ज्यादा के तीन सफल रन चेज किए हैं, जो भारत और इंग्लैंड के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा हैं।
435 बनाम ऑस्ट्रेलिया, जोहान्सबर्ग, 2006
372 बनाम ऑस्ट्रेलिया, डरबन, 2016
359 बनाम भारत, रायपुर, 2025
