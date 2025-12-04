प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा की खराब बॉलिंग पर भड़के रोहित शर्मा, गुस्से में बीच मैदान लगाई क्लास

रोहित शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा। (फोटो स्क्रीन शॉट)
Rohit Sharma angry on Prasidh Krishna and Harshit Rana: भारतीय टीम बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे 358 रन बनाने के बावजूद चार विकेट से हार गई। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। इस मैच में प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा ने काफी खराब गेंदबाजी की हर्षित ने 10 ओवर में 70 रन दिए तो प्रसिद्ध ने 8.2 ओवर में 85 रन लुटा डाले। दोनों की खराब गेंदबाजी देख रोहित शर्मा बीच मैदान भड़क गए। उन्होंने कृष्णा को उनके मार्क पर रोका फिर राणा को बुलाया और दोनों युवा पेसरों को साउथ अफ्रीकी बैट्समैन को आसान बाउंड्री लगाने से रोकने के तरीके पर जोरदार लेक्चर दिया।
दरअसल, ये घटना साउथ अफ्रीकी चेज के 37वें ओवर के दौरान हुई। प्रसिद्ध कृष्णा ने मैथ्यू ब्रीट्ज़के के चौका लगने के बाद एक डॉट बॉल फेंकी। जब भारतीय पेसर ओवर की आखिरी दो गेंदें फेंकने की तैयारी के लिए अपने मार्क पर वापस जा रहा था, तभी रोहित शर्मा ने उन्हें पकड़ लिया।
रोहित प्रसिद्ध की लाइन और पेस से खुश नहीं थे। प्रसिद्ध के साथ ही उन्होंने हर्षित को भी बुलाया और जमकर खरी-खरी सुनाई। रोहित ने हाथों की हरकतों और चेहरे के हाव-भाव देखकर साफ नजर आ रहा था कि वह दोनों की क्लास लगा रहे हैं। वह शायद उन दोनों की लाइन-लेंथ से नाराज थे। खासकर प्रसिद्ध से, जो ब्रीट्ज़के और डेवाल्ड ब्रेविस को बॉलिंग कर रहे थे।
रोहित से लेक्चर सुनने के बाद कृष्णा ने वह ओवर काफी अच्छे से खत्म करते हुए आखिरी दो गेंदों पर सिर्फ एक रन दिया, लेकिन ये उनका ओवर फिर भी 16 रन का रहा। उस समय तक प्रसिद्ध ने अपने छह ओवरों में सिर्फ एक विकेट के लिया था और 64 रन लुटा दिए थे।
तीन मैचों की सीरीज में बने रहने के लिए 359 रनों का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में ओपनर एडेन मार्करम (110) की शानदार सेंचुरी की मदद से जीत हासिल की। उनके आउट होने के बाद दो युवा खिलाड़ियों ब्रीट्ज़के (68) और डेवाल्ड ब्रेविस ने मोर्चा संभाला। दोनों ने तेजी से अर्धशतक लगाए। ब्रेविस ने भारतीय गेंदबाजों के ख़िलाफ़ कड़ा रुख अपनाया और 34 गेंदों पर 54 रन की अपनी पारी में पांच छक्के लगाए। कॉर्बिन बॉश ने आखिर में अच्छा कैमियो किया, जिससे साउथ अफ्रीका अपने घर के बाहर सबसे बड़ा चेज़ हासिल करने में कामयाब रहा और सीरीज बराबर कर ली।
इससे पहले विराट कोहली और रुतुराज गायकवाड़ के शतक और केएल राहुल के नाबाद 66 रनों की तेज पारी की मदद से भारत ने पांच विकेट के नुकसान 358 रन का मजबूत स्कोर बनाया। कोहली ने 93 गेंदों पर सात चौकों और दो छक्कों की मदद से 102 रन बनाए और गायकवाड़ ने 83 गेंदों पर 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 105 रन बनाते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में भारत के लिए तीसरे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी (195) का रिकॉर्ड बनाया।
