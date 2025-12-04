प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा की खराब बॉलिंग पर भड़के रोहित शर्मा, गुस्से में बीच मैदान लगाई क्लास

Rohit Sharma angry on Prasidh Krishna and Harshit Rana: भारतीय टीम बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे 358 रन बनाने के बावजूद चार विकेट से हार गई। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। इस मैच में प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा ने काफी खराब गेंदबाजी की हर्षित ने 10 ओवर में 70 रन दिए तो प्रसिद्ध ने 8.2 ओवर में 85 रन लुटा डाले। दोनों की खराब गेंदबाजी देख रोहित शर्मा बीच मैदान भड़क गए। उन्‍होंने कृष्‍णा को उनके मार्क पर रोका फिर राणा को बुलाया और दोनों युवा पेसरों को साउथ अफ्रीकी बैट्समैन को आसान बाउंड्री लगाने से रोकने के तरीके पर जोरदार लेक्चर दिया।