क्रिकेट

ईशान किशन की होने जा रही ODI टीम में भी वापसी, बलि का बकरा बनेगा ये स्टार खिलाड़ी!

Ishan Kishan set to return ODI: बीसीसीआई न्‍यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारत घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता दे रहा है। इसी वजह से ईशान किशन की लंबे समय बाद टी20 इंटरनेशनल में वापसी हुई है। वहीं, अब रिपोर्ट आ रही है कि उन्‍हें वनडे सीरीज में मौका मिल सकता है, अगर ऐसा हुआ तो ऋषभी पंत का पत्‍ता कटना तय है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 28, 2025

Ishan Kishan set to return ODI

भारतीय बल्‍लेबाज ईशान किशन। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/mufaddal_vohra)

Ishan Kishan set to return ODI: न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मुख्‍य चयन समिति ने हाल ही में टी20 टीम की घोषणा की है। इसे देखकर पता चलता है कि चयनकर्ता घरेलू क्रिकेट पर खास नजर रख रहे हैं। यही वजह है कि घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन टी20 टीम में लंबे समय बाद वापसी करने में सफल रहे हैं। अब चयन समिति इसी हफ्ते में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित कर सकती है। रिपोर्ट की मानें तो ईशान विजय हजारे ट्रॉफी में असरदार प्रदर्शन के चलते वनडे टीम में भी वापसी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ऋषभ पंत का बाहर होना तय है।

ईशान किशन सबसे आगे

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ऋषभ पंत के वनडे सीरीज के लिए चुने जाने की संभावना बेहद कम है। ईशान किशन उनकी जगह लेने के लिए सबसे आगे हैं। शुभमन गिल के वनडे कप्तान के तौर पर लौटने की उम्मीद है। जबकि भारत के वनडे उप-कप्तान श्रेयस अय्यर की उपलब्धता पर अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि उन्हें अभी पूरी तरह से फिट घोषित नहीं किया गया है।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम में होते हुए नहीं मिला मौका

दरअसल, पंत का कुछ समय वनडे क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर सके हैं। उन्होंने आखिरी वनडे 7 अगस्त 2024 को कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। हाल ही में वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय वनडे टीम का हिस्सा थे, लेकिन एक भी मैच नहीं खेल सके। इससे साफ होतो है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट रोटेशन के बजाय स्पष्ट भूमिकाओं वाले खिलाड़ियों पर ज्‍यादा भरोसा कर रहा है।

ऋषभ पंत के लिए घरेलू सीजन कुछ खास नहीं

ऋषभ पंत के लिए घरेलू सीजन भी कुछ खास नहीं रहा है। पंत फिलहाल विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दिल्ली की कप्तानी कर रहे हैं और उनका शुरुआती प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है। वीएचटी के इस सीजन के पहले दो मैचों में वह 5 और 70 रन की पारी खेल सके हैं। मिडिल ऑर्डर में जहां भारत अक्सर विकेटकीपर-बल्लेबाज से स्थिरता चाहता है, वहां अनियमित प्रदर्शन को मान्‍यता मिलना मुश्किल है।

ईशान किशन की घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म

वहीं, ईशान किशन ने शानदार फॉर्म में हैं, जिसे नजरअंदाज करना बेहद ही मुश्किल है। उन्‍होंने अपना आखिरी वनडे 11 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था। फिलहाल वह सभी फॉर्मेट में घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में सबसे ज्‍यादा रन बनाने के साथ झारखंड को पहला खिताब जिताया। इसके बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी यही लय बनाए रखी, कर्नाटक के खिलाफ 33 गेंदों में शतक जड़ा, और किसी भारतीय द्वारा लिस्ट ए में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।

Updated on:

28 Dec 2025 09:35 am

Published on:

28 Dec 2025 09:34 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ईशान किशन की होने जा रही ODI टीम में भी वापसी, बलि का बकरा बनेगा ये स्टार खिलाड़ी!

क्रिकेट

खेल

