ईशान किशन की होने जा रही ODI टीम में भी वापसी, बलि का बकरा बनेगा ये स्टार खिलाड़ी!

Ishan Kishan set to return ODI: न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मुख्‍य चयन समिति ने हाल ही में टी20 टीम की घोषणा की है। इसे देखकर पता चलता है कि चयनकर्ता घरेलू क्रिकेट पर खास नजर रख रहे हैं। यही वजह है कि घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन टी20 टीम में लंबे समय बाद वापसी करने में सफल रहे हैं। अब चयन समिति इसी हफ्ते में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित कर सकती है। रिपोर्ट की मानें तो ईशान विजय हजारे ट्रॉफी में असरदार प्रदर्शन के चलते वनडे टीम में भी वापसी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ऋषभ पंत का बाहर होना तय है।