2 दिन में मेलबर्न टेस्ट खत्म होने से ऑस्ट्रेलिया को 96 करोड़ का नुकसान, आईसीसी से भी झटका!

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड चौथा टेस्ट (फोटो- ANI)
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला सिर्फ दो दिन में खत्म हो गया। मेलबर्न के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस टेस्ट मैच में कुल 142 ओवर ही फेंके गए। इंग्लैंड ने यह मुकाबला चार विकेट से अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया पर इंग्लैंड की यह जीत 15 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में आई है। हालांकि इसके बावजूद कप्तान बेन स्टोक्स ने पिच को लेकर बड़ा सवाल किया है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी उनका समर्थन किया है। स्टीव स्मिथ की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की यह पहली टेस्ट हार है। इस मुकाबले से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को बड़ा नुकसान हुआ है।
पांच दिनों तक चलने वाला टेस्ट मैच सिर्फ दो दिन में खत्म होने की वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को 96 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। इसके अलावा पिच को लेकर आईसीसी बड़ा एक्शन ले सकता है और एक डी-मेरिट पॉइंट भी दिया जा सकता है।
बताया जा रहा है कि एमसीजी के पिच क्यूरेटर ने पिच पर लगभग 10 मिलीमीटर तक घास छोड़ी थी, जबकि पिछले साल यह सिर्फ 7 मिलीमीटर थी। यानी इस बार पिछले साल से करीब 3 मिलीमीटर ज्यादा घास थी, जिसकी वजह से गेंदबाजों को भरपूर मदद मिली और बल्लेबाजी काफी मुश्किल हो गई। यही वजह रही कि 142 ओवर में कुल 36 विकेट गिर गए और टेस्ट मैच दो दिन भी नहीं चल सका।
129 साल बाद यह पहली बार हुआ है जब एक ही सीरीज में दो टेस्ट मैच दो दिन में खत्म हुए हों। पर्थ टेस्ट भी 2 दिन में खत्म हो गया था, जिसकी वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लगभग 5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। मेलबर्न टेस्ट में पर्थ के मुकाबले करीब 40 हजार ज्यादा सीट हैं। ऐसे में जब टेस्ट सिर्फ दो दिन में खत्म हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया को करीब 16 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है, जो भारतीय रुपये में लगभग 96 करोड़ बैठता है।
मैच की बात करें तो इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 152 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 110 रन पर ऑलआउट हो गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 42 रन की बढ़त मिली। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 132 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने 175 रन का लक्ष्य रखा। इंग्लैंड ने सिर्फ छह विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मैच जीतने में सफलता हासिल की। इस जीत के नायक रहे जोश टंग, जिन्होंने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 2 विकेट चटकाए।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग