2 दिन में मेलबर्न टेस्ट खत्म होने से ऑस्ट्रेलिया को 96 करोड़ का नुकसान, आईसीसी से भी झटका!

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला सिर्फ दो दिन में खत्म हो गया। मेलबर्न के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस टेस्ट मैच में कुल 142 ओवर ही फेंके गए। इंग्लैंड ने यह मुकाबला चार विकेट से अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया पर इंग्लैंड की यह जीत 15 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में आई है। हालांकि इसके बावजूद कप्तान बेन स्टोक्स ने पिच को लेकर बड़ा सवाल किया है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी उनका समर्थन किया है। स्टीव स्मिथ की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की यह पहली टेस्ट हार है। इस मुकाबले से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को बड़ा नुकसान हुआ है।