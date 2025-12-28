रोहित-विराट टॉप 7 से बाहर, इस साल वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट

वेस्टइंडीज के शाई होप पांचवें स्थान पर हैं। होप ने इस साल 15 मैचों की 15 पारियों में 670 रन बनाए। उनका औसत 50.83 का रहा। होप ने 2025 में दो शतक और चार अर्धशतक लगाए। पाकिस्तान के आगा सलमान ने 17 मैचों की 16 पारियों में 667 रन बनाए और उनका औसत 47.64 का रहा। उन्होंने दो शतक और तीन अर्धशतक लगाए। इसके अलावा यूएसए के मिलिंद कुमार भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने 12 मैचों की 12 पारियों में 652 रन बनाए। उनका औसत 81 का रहा। इस दौरान उन्होंने दो शतक और पांच अर्धशतक लगाए।