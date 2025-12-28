रोहित-विराट टॉप 7 से बाहर, इस साल वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Photo Credit - IANS)
साल 2025 वनडे क्रिकेट के लिहाज से काफी अहम रहा। इस साल 7 साल बाद आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी हुई। भारतीय टीम ने खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार खिताब जीता। इस दौरान साल 2025 में भारतीय टीम ने कुल 14 वनडे मैच खेले। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल की बात की जाए तो दोनों ही बल्लेबाज टॉप-7 से बाहर हैं।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड एक भी मैच नहीं जीत पाई थी और अफगानिस्तान जैसी टीम से भी उसे हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से वह अगले दौर के लिए क्वालीफाई भी नहीं कर पाई थी। इसके बावजूद जो रूट इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो इंग्लैंड के जो रूट ने 15 मैचों में 57.71 की औसत से 808 रन बनाए। इस दौरान उनका हाई स्कोर 166 रहा। उन्होंने तीन शतक और चार अर्धशतक लगाए।
न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल ने 17 मैचों की 16 पारियों में 761 रन बनाए। उनका औसत 54.35 का रहा। मिशेल ने एक शतक और पांच अर्धशतक की पारियां खेलीं। स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुंशी ने 11 मैचों की 11 पारियों में 735 रन बनाए और उनका औसत 73.50 का रहा। साउथ अफ्रीका के मैथ्यू ब्रिट्जके ने 12 मैचों की 12 पारियों में 706 रन बनाए। उनका औसत 64.18 रहा। उन्होंने एक शतक और छह अर्धशतक लगाए।
वेस्टइंडीज के शाई होप पांचवें स्थान पर हैं। होप ने इस साल 15 मैचों की 15 पारियों में 670 रन बनाए। उनका औसत 50.83 का रहा। होप ने 2025 में दो शतक और चार अर्धशतक लगाए। पाकिस्तान के आगा सलमान ने 17 मैचों की 16 पारियों में 667 रन बनाए और उनका औसत 47.64 का रहा। उन्होंने दो शतक और तीन अर्धशतक लगाए। इसके अलावा यूएसए के मिलिंद कुमार भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने 12 मैचों की 12 पारियों में 652 रन बनाए। उनका औसत 81 का रहा। इस दौरान उन्होंने दो शतक और पांच अर्धशतक लगाए।
विराट कोहली इस लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। उन्होंने 13 मैचों की 13 पारियों में 651 रन बनाए। कोहली का औसत 65.80 का रहा और उन्होंने तीन शतक और चार अर्धशतक लगाए। रोहित शर्मा ने भी 2025 में दो शतक और चार अर्धशतक की पारियां खेलीं। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र ने 14 मैचों की 14 पारियों में 43.14 की औसत से 604 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने दो शतक और तीन अर्धशतक लगाए।
