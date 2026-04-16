16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

विराट कोहली को IPL 2008 के ऑक्शन में दिल्ली की टीम ने क्यों नहीं खरीदा? सहवाग ने खोल दिया राज़

Virendra Sehwag on Virat Kohli: दिल्ली की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले विराट कोहली आईपीएल में कभी दिल्ली की टीम से नहीं खेल सके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Apr 16, 2026

Virat Kohli , RCB, Royal Challengers banglore ,Royal Challengers bengluru

विराट कोहली (Photo - IANS)

Virat Kohli in IPL: आईपीएल 2026 अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। सभी टीमें यहां से प्लेऑफ पर नजरें गड़ाए हुए हैं। इस दौरान क्रिकेट की कमेंट्री के दौरान पुराने मैचों को भी कमेंटेटर याद करते हैं। पुराने किस्सों से कुछ ऐसी जानकारी मिल जाती है, जो क्रिकेट फैंस के लिए हैरान करने वाली होती है। आईपीएल 2026 के दौरान कमेंट्री करते हुए भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने विराट कोहली से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा सुनाया।

दिल्ली ने क्यों विराट को नहीं खरीदा?

जियोहॉटस्टार पर 'चैंपियंस वाली कमेंट्री' पर बात करते हुए जियोस्टार एक्सपर्ट वीरेंद्र सहवाग ने बताया कि क्यों आईपीएल के पहले सीजन (आईपीएल 2008) में दिल्ली डेयरडेविल्स ने विराट कोहली की जगह तेज गेंदबाज प्रदीप सांगवान को चुना। सहवाग ने कहा, "मुझे याद है, आईपीएल 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स में तिलकरत्ने दिलशान के साथ शिखर धवन भी हमारी टीम में थे। वे दोनों ओपनर थे, लेकिन हम उन्हें तीसरे और पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी कराते थे क्योंकि गौतम और मैं पारी की शुरुआत करते थे।"

उन्होंने आगे कहा, "मनोज तिवारी ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की थी। हमारी टीम में बहुत सारे शीर्ष क्रम के बल्लेबाज थे और उन सभी को बल्लेबाजी क्रम में फिट करना मुश्किल हो रहा था। उस समय विराट कोहली भी तीसरे या चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। इसलिए हमारे पास उन्हें लाने के लिए जगह नहीं थी। हमारे पास एक गेंदबाज की कमी थी, इसलिए हमने कोहली के बजाय प्रदीप सांगवान को लाने का फैसला किया।"

2008 से RCB के लिए खेल रहे विराट

दिल्ली, सहवाग, गंभीर और शिखर की तरह ही विराट की भी घरेलू टीम थी, लेकिन आईपीएल 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने विराट को नहीं खरीदा। विराट इसी सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा बने और आईपीएल 2026 में भी आरसीबी की तरफ से ही खेल रहे हैं। यह लगातार 19वां सीजन है जब विराट आरसीबी का हिस्सा हैं। यह आईपीएल का रिकॉर्ड है। किसी भी दूसरे खिलाड़ी ने किसी फ्रेंचाइजी के साथ इतना लंबा समय नहीं गुजारा। विराट की फॉर्म और फिटनेस को देखते हुए ऐसा लगता है कि कम से कम आईपीएल 2028 तक वह आरसीबी का हिस्सा रहेंगे।

विराट ने लंबे समय तक आरसीबी की कप्तानी की है और टीम की लोकप्रियता व ब्रांड वैल्यू में उनका सबसे बड़ा योगदान है। आईपीएल 2025 में टीम को चैंपियन बनाने में उनके बल्ले का बड़ा योगदान रहा था। दिल्ली अब तक आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

IPL 2026

Updated on:

16 Apr 2026 04:23 pm

Published on:

16 Apr 2026 03:57 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट कोहली को IPL 2008 के ऑक्शन में दिल्ली की टीम ने क्यों नहीं खरीदा? सहवाग ने खोल दिया राज़

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

MI Squad Changes: मुंबई इंडियंस ने बीच IPL में अपने स्क्वॉड में किया बड़ा बदलाव, इस स्टार खिलाड़ी की हुई छुट्टी!

Mumbai Indians Squad Change 2026, Krish Bhagat MI Replacement, Atharva Ankolekar Injury News, MI vs PBKS Wankhede Match, Hardik Pandya Mumbai Indians News, Rohit Sharma Injury Update, IPL 2026 Points Table.
क्रिकेट

रोहित शर्मा की जगह कौन करेगा मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग? ये 2 खिलाड़ी सबसे बड़े दावेदार

रोहित शर्मा (फोटो- IANS)
क्रिकेट

धोनी के बाद CSK को लगा एक और बड़ा झटका, ये स्टार खिलाड़ी भी हुआ पूरे IPL से बाहर!

Khaleel Ahmed Ruled Out IPL 2026, CSK Injury Update Hindi, MS Dhoni Return Date Mumbai Indians, Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad, Khaleel Ahmed Injury News, IPL 2026 Points Table CSK, Sanju Samson CSK Batting.
क्रिकेट

IPL 2026 में मचा बवाल! CSK ने RCB की शिकायत करते हुए BCCI को लिखा पत्र, अपमानित किए जाने का लगाया आरोप

IPL 2026
क्रिकेट

RCB ने CSK के लिए बजाया ‘डोसा, इडली, सांभर, चटनी-चटनी’, विवाद बढ़ा; अब BCCI लेगा एक्शन!

IPL 2026 Controversy, RCB vs CSK Dispute, Chinnaswamy Stadium DJ Controversy, CSK Complaint to BCCI, Dosa Idli Sambar Song Controversy, Kasi Viswanathan Statement, MS Dhoni Return Update, IPL Southern Derby News.
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.