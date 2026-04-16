विराट कोहली को IPL 2008 के ऑक्शन में दिल्ली की टीम ने क्यों नहीं खरीदा? सहवाग ने खोल दिया राज़

दिल्ली, सहवाग, गंभीर और शिखर की तरह ही विराट की भी घरेलू टीम थी, लेकिन आईपीएल 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने विराट को नहीं खरीदा। विराट इसी सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा बने और आईपीएल 2026 में भी आरसीबी की तरफ से ही खेल रहे हैं। यह लगातार 19वां सीजन है जब विराट आरसीबी का हिस्सा हैं। यह आईपीएल का रिकॉर्ड है। किसी भी दूसरे खिलाड़ी ने किसी फ्रेंचाइजी के साथ इतना लंबा समय नहीं गुजारा। विराट की फॉर्म और फिटनेस को देखते हुए ऐसा लगता है कि कम से कम आईपीएल 2028 तक वह आरसीबी का हिस्सा रहेंगे।