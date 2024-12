Virat Kohli 1 Match Fee: विराट कोहली को 1 टेस्ट के लिए मिलते हैं कितने रुपए? मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन कट गई 20 प्रतिशत फीस

How Much Virat Kohli Earn For one Test: ऑस्ट्रेलिया के युवा सलामी बल्लेबाज सैम कोंस्टास के साथ विराट कोहली की नोकझोंक भारी पड़ी और उनपर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया साथ में एक डिमेरिट प्वॉइंट भी दिए गए।