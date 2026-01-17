Virat Kohli Visit Mahakaleshwar Temple: भारतीय स्‍टार क्रिकेटर विराट कोहली और कुलदीप यादव शनिवार को उज्जैन पहुंचे। जहां उन्‍होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्‍म आरती में हिस्‍सा लिया। इस दौरान उनके साथ टीम इंडिया के फील्डिंग कोच टी दिलीप भी मंदिर में उनके साथ मौजूद थे। बता दें वनडे सीरीज 1-1 से बराबर होने के बाद अब भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे 18 जनवरी को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके लिए भारतीय टीम इंदौर पहुंच चुकी है।