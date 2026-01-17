17 जनवरी 2026,

शनिवार

क्रिकेट

IND vs NZ 3rd ODI से पहले महाकाल के दरबार पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, भस्म आरती में लिया हिस्‍सा

Virat Kohli Visit Mahakaleshwar Temple: विराट कोहली और कुलदीप यादव शनिवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। जहां दोनों भस्‍म आरती में हिस्‍सा लिया।

भारत

image

lokesh verma

Jan 17, 2026

Virat Kohli Visit Mahakaleshwar Temple

श्री महाकालेश्‍वर मंदिर पहुंचे विराट कोहली। (फोटो सोर्स: ANI)

Virat Kohli Visit Mahakaleshwar Temple: भारतीय स्‍टार क्रिकेटर विराट कोहली और कुलदीप यादव शनिवार को उज्जैन पहुंचे। जहां उन्‍होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्‍म आरती में हिस्‍सा लिया। इस दौरान उनके साथ टीम इंडिया के फील्डिंग कोच टी दिलीप भी मंदिर में उनके साथ मौजूद थे। बता दें वनडे सीरीज 1-1 से बराबर होने के बाद अब भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे 18 जनवरी को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके लिए भारतीय टीम इंदौर पहुंच चुकी है।

विराट-कुलदीप ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की

दरअसल, न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने सोशल मीडिया पर विराट कोहली और कुलदीप यादव के कुछ वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, जिनमें ये दोनों क्रिकेट मंदिर में पूजा करते नजर आ रहे हैं। मंदिर से निकलते समय विराट के साथ पुजारी और सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। कोहली ने इस दौरान किसी मीडियाकर्मी से बात नहीं की, वह सिर्फ जय श्री महाकाल कहते हुए निकल गए।

कुलदीप ने मांगी ये मन्‍नत

वहीं, कुलदीप यादव ने बताया कि महाकाल मंदिर आकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सिर्फ क्रिकेट और जीवन में अच्छा करने के लिए प्रार्थना की है।

तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड का सामना करते हुए भारत अपनी साल की पहली सीरीज जीतने उतरेगा। न्यूजीलैंड ने राजकोट में दूसरा वनडे जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली थी, जिसमें डेरिल मिशेल ने शतक बनाया था। इस बार फैंस को विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्‍मीद होगी।

Published on:

17 Jan 2026 08:28 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ 3rd ODI से पहले महाकाल के दरबार पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, भस्म आरती में लिया हिस्‍सा

