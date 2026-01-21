21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

3 मैचों की वनडे सीरीज में 240 रन, फिर भी विराट कोहली से छिन गई नंबर 1 की कुर्सी, जानें क्या है वजह

Latest ODI Batsman Ranking: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के खत्म होते ही विराट कोहली को बल्लेबाजों की ताजा जारी रैंकिंग में नुकसान हुआ है। वह अब पहले स्थान से खिसककर दूसरे स्थान पर आ गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 21, 2026

virat Kohli

विराट कोहली (फोटो- IANS)

ICC Men's ODI Player Ranking: बुधवार को बल्लेबाजों की ताज़ा जारी आईसीसी रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल ने विराट कोहली को पछाड़कर नंबर वन स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने हाल ही में खेली गई भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज में दो शानदार शतक लगाए थे। इस सीरीज में मिचेल ने 176 की औसत और 110 की स्ट्राइक रेट से 352 रन बनाए।

3 मैचों में कोहली ने बनाए 240 रन

दूसरी ओर, विराट कोहली का बल्ला भी खूब चला। उन्होंने सीरीज में 80 की औसत से 240 रन बनाए। कोहली ने भी इस दौरान एक शतक और एक अर्धशतक की पारी खेली, लेकिन मिचेल ने उनसे 100 से ज्यादा रन बनाए, जिसकी बदौलत उन्होंने आईसीसी रैंकिंग में कोहली को 50 रेटिंग पॉइंट से पीछे छोड़ते हुए नंबर वन स्थान हासिल कर लिया।

आपको बता दें कि डैरिल मिचेल के करियर का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ रेटिंग स्कोर है। विराट कोहली अब 795 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़दरान 764 रेटिंग पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं, जबकि रोहित शर्मा को एक स्थान का नुकसान हुआ है और वह 757 रेटिंग पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं।

शुभमन गिल पांचवें स्थान पर कायम हैं, वहीं पाकिस्तान के बाबर आज़म छठे और आयरलैंड के हैरी टेक्टर सातवें स्थान पर हैं। वेस्टइंडीज के शाई होप आठवें, श्रीलंका के चरिथ असलंका नौवें स्थान पर हैं। भारत के केएल राहुल को एक स्थान का फायदा हुआ है और उन्होंने टॉप-10 में एंट्री कर ली है। हालांकि, भारत के ही श्रेयस अय्यर टॉप-10 से बाहर हो गए हैं और उन्हें एक स्थान का नुकसान हुआ है।

कुलदीप यादव को 4 स्थान का नुकसान

अगर वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग की बात करें तो अफगानिस्तान के राशिद खान 710 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद महेश तीक्षणा, केशव महाराज और नामीबिया के बर्नार्ड स्कोल्ट्ज़ को एक-एक स्थान का फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेज़लवुड ने दो स्थान की छलांग लगाते हुए छठा स्थान हासिल किया है। भारत के कुलदीप यादव को चार स्थानों का नुकसान हुआ है, जबकि मिचेल स्टार्क को तीन स्थान नीचे जाना पड़ा है। वहीं पाकिस्तान के अबरार अहमद और श्रीलंका के वानींदु हसरंगा को एक-एक स्थान का फायदा मिला है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Jan 2026 03:13 pm

Published on:

21 Jan 2026 03:04 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 3 मैचों की वनडे सीरीज में 240 रन, फिर भी विराट कोहली से छिन गई नंबर 1 की कुर्सी, जानें क्या है वजह

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026 के शेड्यूल में चुनाव बने रोड़ा, RCB और RR को होम वेन्यू फाइनल करने के लिए मिला एक हफ्ते का समय

IPL 2026 schedule awaits election dates
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी पर आखिरी फैसले से पहले ICC को PCB ने भेजा ये ईमेल

PCB email to ICC in support of Bangladesh
क्रिकेट

स्टार बल्लेबाज शांतो का बड़ा बयान, बोले- T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी

Najmul Hossain Shanto on T20 World Cup
क्रिकेट

भारत-न्यूजीलैंड के बीच आज पहली भिड़ंत, जियोहॉटस्टार के अलावा यहां फ्री देख सकेंगे लाइव मैच

IND vs NZ 1st T20I Live StreamingAnnouncement
क्रिकेट

लिजेल ली को अंपायर के फैसले का विरोध करना पड़ गया भारी, WPL ने तगड़े जुर्माने के साथ सुनाई ये सजा

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.