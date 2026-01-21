3 मैचों की वनडे सीरीज में 240 रन, फिर भी विराट कोहली से छिन गई नंबर 1 की कुर्सी, जानें क्या है वजह

विराट कोहली (फोटो- IANS)
ICC Men's ODI Player Ranking: बुधवार को बल्लेबाजों की ताज़ा जारी आईसीसी रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल ने विराट कोहली को पछाड़कर नंबर वन स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने हाल ही में खेली गई भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज में दो शानदार शतक लगाए थे। इस सीरीज में मिचेल ने 176 की औसत और 110 की स्ट्राइक रेट से 352 रन बनाए।
दूसरी ओर, विराट कोहली का बल्ला भी खूब चला। उन्होंने सीरीज में 80 की औसत से 240 रन बनाए। कोहली ने भी इस दौरान एक शतक और एक अर्धशतक की पारी खेली, लेकिन मिचेल ने उनसे 100 से ज्यादा रन बनाए, जिसकी बदौलत उन्होंने आईसीसी रैंकिंग में कोहली को 50 रेटिंग पॉइंट से पीछे छोड़ते हुए नंबर वन स्थान हासिल कर लिया।
आपको बता दें कि डैरिल मिचेल के करियर का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ रेटिंग स्कोर है। विराट कोहली अब 795 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़दरान 764 रेटिंग पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं, जबकि रोहित शर्मा को एक स्थान का नुकसान हुआ है और वह 757 रेटिंग पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं।
शुभमन गिल पांचवें स्थान पर कायम हैं, वहीं पाकिस्तान के बाबर आज़म छठे और आयरलैंड के हैरी टेक्टर सातवें स्थान पर हैं। वेस्टइंडीज के शाई होप आठवें, श्रीलंका के चरिथ असलंका नौवें स्थान पर हैं। भारत के केएल राहुल को एक स्थान का फायदा हुआ है और उन्होंने टॉप-10 में एंट्री कर ली है। हालांकि, भारत के ही श्रेयस अय्यर टॉप-10 से बाहर हो गए हैं और उन्हें एक स्थान का नुकसान हुआ है।
अगर वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग की बात करें तो अफगानिस्तान के राशिद खान 710 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद महेश तीक्षणा, केशव महाराज और नामीबिया के बर्नार्ड स्कोल्ट्ज़ को एक-एक स्थान का फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेज़लवुड ने दो स्थान की छलांग लगाते हुए छठा स्थान हासिल किया है। भारत के कुलदीप यादव को चार स्थानों का नुकसान हुआ है, जबकि मिचेल स्टार्क को तीन स्थान नीचे जाना पड़ा है। वहीं पाकिस्तान के अबरार अहमद और श्रीलंका के वानींदु हसरंगा को एक-एक स्थान का फायदा मिला है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग