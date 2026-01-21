3 मैचों की वनडे सीरीज में 240 रन, फिर भी विराट कोहली से छिन गई नंबर 1 की कुर्सी, जानें क्या है वजह

अगर वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग की बात करें तो अफगानिस्तान के राशिद खान 710 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद महेश तीक्षणा, केशव महाराज और नामीबिया के बर्नार्ड स्कोल्ट्ज़ को एक-एक स्थान का फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेज़लवुड ने दो स्थान की छलांग लगाते हुए छठा स्थान हासिल किया है। भारत के कुलदीप यादव को चार स्थानों का नुकसान हुआ है, जबकि मिचेल स्टार्क को तीन स्थान नीचे जाना पड़ा है। वहीं पाकिस्तान के अबरार अहमद और श्रीलंका के वानींदु हसरंगा को एक-एक स्थान का फायदा मिला है।