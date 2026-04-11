IPL 2026 में जीत की पटरी से उतरी RCB और फिर विराट कोहली ने वैभव सूर्यवंशी के लिए लिख दी ये बात

इस मुकाबले की बात की जाए, तो गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 201 रन बनाए, जिसमें रजत पाटीदार ने सबसे ज्यादा 63 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी के 76 रन और ध्रुव जुरेल की नाबाद 81 रन की पारी की बदौलत 18 ओवर में 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया।