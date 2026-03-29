मैं 120% देता हूं… IPL में इतिहास रच दुनिया का नंबर-1 बल्लेबाज बनने पर Virat Kohli ने खोला अपनी सफलता का राज

Virat Kohli: सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 42 रन बनाते ही विराट कोहली ने रन चेज में अपने 4000 रन पूरे कर लिए। इसके साथ ही आईपीएल में इस मुकाम को हासिल करने वाले वह पहले बल्‍लेबाज बन गए हैं। इस मामले में दुनिया का कोई भी बल्‍लेबाज उनके आसपास नहीं है। कोहली ने एसआरएच के खिलाफ आरसीबी के लिए रन चेज में 38 गेंदों का सामना करते हुए पांच चौके और पांच छक्‍कों की मदद से नाबाद 69 रनों की तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली है। इस मैच जिताऊ पारी के बाद चेजमास्‍टर कोहली बेहद खुश नजर आए। उन्‍होंने कहा कि मैं अपना 120% देता हूं। इसके साथ ही उन्‍होंने इस सफलता का राज भी बताया।